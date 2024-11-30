Показания свидетелей укрепили версию защиты о невиновности Ягублу

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Два свидетеля дали в бакинском суде показания, подтверждающие версию защиты о невиновности оппозиционного политика Тофига Ягублу в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение дела Тофига Ягублу. На заседании подсудимый отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Версия следствия не согласуется с показаниями свидетелей, подтвердил политик Али Керимли. 27 сентября суд по ходатайству защиты согласился допросить четырех свидетелей - супругу Ягублу Майи Ягублу, активиста Кенана Зейналова, члена Национального совета демократических сил Видади Миркамала и члена Азербайджанского движения демократии и благоденствия Гусейна Мелика.

Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был задержан 14 декабря 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", заявил адвокат Агиль Лаидж.

29 ноября в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу Тофига Ягублу. В ходе заседания были заслушаны показания двух свидетелей стороны защиты, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Первым был допрошен член координационного центра НСДС, генерал-майор юстиции в отставке Видади Миркамал. Защита просила заслушать показания этого свидетеля в связи с обвинением Ягублу в получении денег от другого обвиняемого Эльнура Мамедова в поселке Забрат.

По версии следствия, Ягублу обещал признанному потерпевшим Эльшану Гусейнову визу с последующим получением гражданства Германии, в обмен на денежное вознаграждение, а Мамедов выступал посредником в этой сделке. Согласно материалам дела, деньги были переданы Мамедовым Ягублу около 16 часов 8 декабря 2023 года в поселке Забрат.

В тот день Тофиг Ягублу приехал к нам на дачу в половине третьего

Видади Миркамал заявил суду, что в это время Тофиг Ягублу находился на его даче в поселке Пиршаги, где проводилось заседание координационного центра НСДС. «У НСДС нет офиса, с 2016 года заседания координационного центра проводятся у меня на даче в поселке Пиршаги. Они проводятся раз в неделю и начинаются в три часа дня. В тот день, Тофиг Ягублу приехал к нам на дачу в половине третьего дня. Он очень дисциплинированный человек. Чтобы не опоздать, он всегда с запасом времени приезжает. Во избежание прослушки, перед началом заседания мы собираем телефоны и оставляем их в отдельной комнате. До окончания заседания никто в эту комнату не может зайти. Так что Тофиг Ягублу все время заседания до семи часов вечера не только не мог никуда отлучиться, но даже и подойти к своему телефону», - рассказал Миркамал.

Видади Миркамал и Кенан Зейналов могут подтвердить, что в момент, когда Ягублу, по версии следствия, получил деньги в поселке Забрат, он на самом деле находился в 23 километрах от этого места - в поселке Пиршаги, рассказал ранее адвокат Ягублу Немат Керимли. "Гусейн Мелик вместе с Тофигом Ягублу ходил на судебные процессы по делу ученого Губада Ибадоглу. Мелик может подтвердить, что другой обвиняемый [Эльнур Мамедов] впервые пришел знакомиться с Ягублу во время суда над Ибадоглу, а не знает его с начала нулевых годов, как он утверждает. Майя Ягублу расскажет суду, как полиция во время обыска подложила деньги в дом политика", - сказал адвокат.

Миркамал также отметил, что в последнее время перед задержанием Тофиг Ягублу писал соратникам по НСДС в общем чате о слежке за его автомобилем.

В связи с этим Ягублу вставил реплику. «Да, я писал, что новая группа [людей], созданная властями, буквально по пятам преследует мою машину, меняя автомобили», - сказал он.

Другой свидетель защиты - член Азербайджанского движения демократии и благоденствия Гусейн Мелик - в своих показаниях указал, что в октябре-декабре 2023 года видел человека, который подходил к Ягублу перед зданиями Наримановского суда и Бакинского апелляционного суда, когда там проходили заседания по делу ученого-экономиста Губада Ибадоглу.

Сказал, что этот человек, очевидно, прислан к нам властями для какой-либо провокации

«Этот человек подходил с папкой бумаг и старался завязывать разговоры с Ягублу, уверял его, что хочет заняться правозащитной деятельностью. Однажды он сказал Ягублу, что, поскольку он уроженец Грузии, то мог бы помочь в организации защиты арестованного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили, и в частности в сборе подписей под петицией с требованием его освобождения. Тофига Ягублу это очень настораживало. Он и мне сказал, что этот человек, очевидно, прислан к нам властями для какой-либо провокации, и советовал быть внимательным. И я тоже предупредил наших друзей, чтобы они не подпускали его к себе», - рассказал в суде Гусейн Мелик.

Когда судья спросил Мелика, может ли он опознать этого человека среди присутствующих в зале, тот, осмотрев присутствующих, указал на другого обвиняемого Мамедова. «Вот этот. Просто, когда он приходил к судам, надевал парик на голову», - сказал свидетель.

После этого судья объявил о завершении слушаний свидетелей, сообщив, что на следующем заседании 12 декабря суд приступит к исследованию документов.

Однако адвокат Ягублу Агиль Лаидж обратил внимание на то, что суд неоднократно оставлял нерассмотренным ходатайство защиты о запросе данных биллинга мобильных телефонов обоих обвиняемых. «На прошлом заседании прокурор сказал, что против запроса антенных данных телефонов, дескать, это затрагивает персональные данные. Однако мы лишь запрашиваем данные локации, не касаемся сведений, касающихся личной переписки, разговоров», - сказал адвокат.

Тофиг Ягублу также потребовал запроса данных биллинга. «Если эта информация будет предоставлена суду, то версия следствия о том, что я в поселке Забрат «получил деньги», будет полностью разгромлена», - сказал он. Судья заверил, что суд рассмотрит это ходатайство после исследования документов.

Показания свидетелей неопровержимо свидетельствуют о невиновности Ягублу

Показания свидетелей укрепили позицию защиты о невиновности Ягублу, сказал после заседания Агиль Лаидж корреспонденту "Кавказского узла". «Показания свидетелей неопровержимо свидетельствуют о невиновности Ягублу и спланированной фальсификации уголовного дела с распределением ролей между «потерпевшим» и «сообщником» Тофига Ягублу. Чтобы подкрепить показания материальными доказательствами, мы просим запросить данные биллинга телефонов обоих обвиняемых в день, когда, как утверждается, состоялась «передача денег» Ягублу. Суд должен учесть показания свидетелей и все аргументы защиты при вынесении приговора, который, на наш взгляд, должен стать оправдательным», - сказал адвокат.

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

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