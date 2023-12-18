Тофиг Рашид оглу Ягублу

18 декабря 2023, 11:40

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Азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии «Мусават» (в 2010—2018 годах), член координационного центра Национального совета демократических сил. Неоднократно задерживался и пребывал в заключении, «Amnesty International» признала Ягублу узником совести.

Арест и бойкот выборов оппозиционными партиями

14 декабря 2023 года Тофиг Ягублу был задержан, в его доме прошел обыск. Адвокат выяснил, что оппозиционер задержан в качестве подозреваемого по трем уголовным статьям. 15 декабря 2023 года Наримановский районный суд Баку арестовал его на четыре месяца. По словам адвоката, Ягублу инкриминируется подготовка отправки конкретного человека за рубеж с целью получения там политического убежища. Ягублу отверг эти обвинения и связал уголовное дело со своей оппозиционной деятельностью.

Правление партии "Мусават” 15 декабря осудило задержание члена "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил Тофига Ягублу. Партия "Мусават" отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов на внеочередных президентских выборах, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции.

На следующий день партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) также приняла решение о бойкоте намеченных на февраль 2024 года внеочередных президентских выборов, объяснив это отсутствием в стране условий для проведения свободных и справедливых выборов. ПНФА приняла заявление "Об аресте Тофига Ягублу и свирепствующих репрессиях в стране", в котором потребовала освобождения всех политзаключенных страны.

Дело о неподчинении и голодовка

Тофиг Ягублу 23 декабря 2022 года был приговорен к 30 суткам ареста. Он признан виновным в мелком хулиганстве и не подчинении полиции. Адвокат заявил о несостоятельности обвинения, а сам Ягублу назвал свой арест политически мотивированным. Он был задержан на протестной акции в центре Баку с требованием освобождения активиста Бахтияра Гаджиева. На 50-секундном видео, распространенном в социальных сетях, видно, как Ягублу задерживают, когда он начинает отвечать на вопросы журналистов.

В изоляторе МВД, по словам адвоката, были ограничены права Ягублу, была нарушена конфиденциальность встречи с защитником. 5 января 2023 года, после отказа апелляционного суда удовлетворить жалобу на административный арест, активист объявил голодовку и позже был госпитализирован. 7 января 2023 года голодовку солидарности с оппозиционером начала его супруга Майя Ягублу, затем к ней присоединились и другие активисты. На десятые сутки голодовки Ягублу отказался принимать воду, но на следующий день согласился отказаться от формата сухой голодовки.

18 января, Тофиг Ягублу допустил, чтобы ему ввели физраствор, но прекратить протестную акцию отказался. По словам его дочери, за время голодовки политик сильно похудел и уже не может сам вставать. Число участников голодовки в поддержку Ягублу сократилось до 11 человек.

Первая голодовка

2 сентября 2020 года азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу объявил голодовку. На следующий день суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам заключения. На девятый день отказа от приема пищи Ягублу упал в обморок, ожидая свидания с родными в СИЗО. Врач семьи Тофига Ягублу, объявившего голодовку в СИЗО, 11 сентября осмотрел оппозиционера и назначил ему поддерживающую терапию и заявил о необходимости перевода под домашний арест, чтобы он мог получать необходимую медицинскую помощь. 12 сентября Ягублу был переведен в частную клинику на фоне угрозы комы.

Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, осудили обвинительный приговор. ЕС, Великобритания и США обратились к властям Азербайджана с призывом пересмотреть дело Ягублу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также подвергла критике вердикт суда. 10 сентября группа правозащитников обратилась в администрацию президента Азербайджана, парламент и к силовикам с просьбой повлиять на ускоренный пересмотр ходатайства Тофига Ягублу об освобождении и отменить его арест.

Дело о хулиганстве

Оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан 22 марта 2020 года. По версии правоохранителей, он совершил ДТП и напал на семейную пару. Политик считает себя жертвой провокации. «Отец находился в своей машине возле рынка. Автомобиль был припаркован. Однако в машину отца въехал другой автомобиль, и находившиеся в нем люди стали вести себя агрессивно по отношению к отцу. Он успел только сообщить, что против него совершена провокация. Потом его задержали и увезли в Низаминское районное управление полиции Баку», - рассказала дочь Ягублу Нигяр Хази. Его арест партия «Альянс либералов и демократов за Европу» посчитала частью репрессий против оппозиционеров.

По тюрьмам

19 октября 2019 года Тофиг Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции в Баку. После выхода на свободу он рассказал об избиении силовиками и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность.

В марте 2014 года он вместе с лидером движения «Республиканская альтернатива» Ильгаром Мамедовым был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы. Ягублу приговорили к пяти годам заключения. Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Ягублу при аресте и обязал Азербайджан выплатить активисту 24 000 евро. Освобожден 17 марта 2016 года по помилованию президента Алиева .

В 1998 году за участие в массовых акциях, Ягублу был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Биография

Тофиг Ягублу родился 6 февраля 1961 года в азербайджанском селе Инджаоглу (Шуа-Болниси) на территории Грузинской ССР . В 1989 году подал заявление о выходе из членства КПСС. Во время президентства Абульфаза Эльчибея он занимал пост первого заместителя главы исполнительной власти Бинагадинского района .

Принимал участие в Карабахской войне, дважды представлялся к званию Национального героя Азербайджана, но по различным причинам не был награжден. В 2012 году интернет-газета «Ени Мусават» начала публикацию боевого дневника Ягублу периода Карабахской войны .

Член партии «Мусават» 1 с 1992 года. В 2010-2018 годах занимал пост заместителя председателя партии. Ягублу также член Координационного центра Национального совета демократических сил.

В 2012—2013 годах дочь Ягублу, Нигяр Хази, также находилась в заключении. В 2015 году в Томске при родах скончалась его другая дочь, Наргиз . Также пятилетний срок отсидел зять Ягублу – оппозиционный журналист, обозреватель газеты «Азадлыг» Сеймур Хази.

Примечания