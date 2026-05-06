×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:42, 6 мая 2026

Азербайджанский оппозиционер Ягублу помещен в медпункт колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане в тюремном заключении ухудшилось состояние здоровья оппозиционного политика Тофига Ягублу. Он помещен в медицинский пункт исправительного учреждения.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу оппозиционного политика Тофига Ягублу. Внутренние механизмы обжалования исчерпаны, защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая 2025 года апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита.

Сегодня состояние здоровья Ягублу резко ухудшилось, и он был помещен в медицинский пункт ИУ-17, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” дочь политика Нигяр Хази.

По ее словам, после решения Верховного суда по делу Ягублу, он 13 апреля был переведен для отбывания наказания  в ИУ-17 и с тех пор находится там с коротким перерывом на 23-25 апреля, когда был возвращен в СИЗО в связи с рассмотрением его жалобы в Сабунчинским районном суде о нарушении права на защиту.

“С момента перевода в ИУ-17 отца содержали в изоляции на так называемом карантине. За это время нам дали всего одно свидание с ним, неделю назад. Отец тогда сообщил, что у него образовалась опухоль на колене. Два дня назад, 4 мая отец позвонил и сообщил, что испытывает нестерпимые боли в колене. Он сказал, что пришел в переговорный пункт на костылях, потому что от боли уже не может нормально ходить. Мы еще на прошлой неделе отнесли в колонию наколенники, но их отцу не дали. И вот сегодня, 6 мая, нам из колонии сообщили, что у отца еще более усилились боли и его перевели в медпункт. Там, ему сделали обезболивающие уколы. Но нам не сообщают, что каковы причины болей в колене”, - сказала Хази.

По ее словам, у Ягублу и без того были серьезные проблемы со здоровьем. “Многочисленные голодовки конечно подорвали его здоровье. В последний раз он голодал 25 дней в феврале-марте. Но если раньше, к отцу пропускали нашего семейного врача, то в последний раз в этом отцу отказали. У отца за 2,5 года заключения неоднократно брали анализы, но ни разу ни ему, ни нам не сообщали результатов. Нам только говорили, что “все нормально”. После последней голодовки он не получил никакого восстанавливающего лечения. После акции протеста в Вашингтоне с требованием освобождения политзаключенных, в которой участвовал мой брат, отношение к моему отцу еще более ужесточилось”, - рассказала Хази.

Напомним, что Ягублу  в конце февраля был заключен в карцер. Дочь политика связала  наказание с участием ее брата в протестной акции в Вашингтоне у отеля, где жил президент Азербайджана. В знак протеста Ягублу объявил голодовку, которую прекратил по настоянию родных 20 марта.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:01, 6 мая 2026
Военный из Астраханской области убит на Украине
21:29, 6 мая 2026
Пропавшие туристки из Астрахани найдены в Карачаево-Черкесии
20:24, 6 мая 2026
Житель Астрахани задержан по подозрению в пособничестве спецслужбам Украины
19:52, 6 мая 2026
Арестован подозреваемый по делу о коррупции в кубанском стройуправлении
12:06, 6 мая 2026
Вертолет привлечен к поискам туристок в горах Карачаево-Черкесии
09:18, 6 мая 2026
Арестованы задержанные по делу о террористической ячейке в Анапе
Все события дня
Новости
Севиндж Вагифгызы и Фарид Мехрализаде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:59, 6 мая 2026
Сенат США призвал освободить журналистов из Азербайджана и Грузии
Военнослужащий. Фото: https://www.meydan.tv/
13:59, 6 мая 2026
17 военнослужащих умерли в Азербайджане с начала года вне боевых условий
Мемориал жертвам геноцида армян и снимки с космоса. Фото: https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/1069266/
13:00, 6 мая 2026
Разрушение армянского мемориала в Карабахе спровоцировало дискуссию в соцсети
Вагоны с российским зерном. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/tranzitom-cherez-azerbajdzhan-v-armeniyu-otpravitsya-ocherednaya-partiya-udobrenij-i-zerna
11:13, 6 мая 2026
Партия российского зерна и удобрений отправлена из Баку в Армению
Вугар Мамедов. Фото: APA https://ru.apa.az/
12:12, 5 мая 2026
Главред Hürriyet в суде отверг обвинения в вымогательстве
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
14:35, 4 мая 2026
Ветер с Апшерона
48
Европарламент помог Кремлю выступив против Азербайджана
Фото
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
Фото
09:09, 20 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Теперь преследуется и жена Азера Гасымлы. Остались ненаказанными трое детей
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Севиндж Вагифгызы и Фарид Мехрализаде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 мая 2026, 15:59
Сенат США призвал освободить журналистов из Азербайджана и Грузии

Вагоны с российским зерном. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/tranzitom-cherez-azerbajdzhan-v-armeniyu-otpravitsya-ocherednaya-partiya-udobrenij-i-zerna
06 мая 2026, 11:13
Партия российского зерна и удобрений отправлена из Баку в Армению

Осужденный на фоне здания суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 мая 2026, 10:15
Компаньон краснодарского судьи Чернова признан виновным в мошенничестве

Кадр задержанного в Тбилиси по подозрению в шпионаже. Фото: TV Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/kriminali/126948-jashushobis-braldebit-magalchinosani-daakaves
05 мая 2026, 23:02
Высокопоставленный госслужащий задержан в Грузии по делу о шпионаже

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше