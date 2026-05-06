Азербайджанский оппозиционер Ягублу помещен в медпункт колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане в тюремном заключении ухудшилось состояние здоровья оппозиционного политика Тофига Ягублу. Он помещен в медицинский пункт исправительного учреждения.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Верховный суд Азербайджана оставил без удовлетворения кассационную жалобу оппозиционного политика Тофига Ягублу. Внутренние механизмы обжалования исчерпаны, защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта 2025 года суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 20 мая 2025 года апелляционный суд оставил в силе приговор. Доказательств вины Ягублу в деле нет, заявила защита.

Сегодня состояние здоровья Ягублу резко ухудшилось, и он был помещен в медицинский пункт ИУ-17, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” дочь политика Нигяр Хази.

По ее словам, после решения Верховного суда по делу Ягублу, он 13 апреля был переведен для отбывания наказания в ИУ-17 и с тех пор находится там с коротким перерывом на 23-25 апреля, когда был возвращен в СИЗО в связи с рассмотрением его жалобы в Сабунчинским районном суде о нарушении права на защиту.

“С момента перевода в ИУ-17 отца содержали в изоляции на так называемом карантине. За это время нам дали всего одно свидание с ним, неделю назад. Отец тогда сообщил, что у него образовалась опухоль на колене. Два дня назад, 4 мая отец позвонил и сообщил, что испытывает нестерпимые боли в колене. Он сказал, что пришел в переговорный пункт на костылях, потому что от боли уже не может нормально ходить. Мы еще на прошлой неделе отнесли в колонию наколенники, но их отцу не дали. И вот сегодня, 6 мая, нам из колонии сообщили, что у отца еще более усилились боли и его перевели в медпункт. Там, ему сделали обезболивающие уколы. Но нам не сообщают, что каковы причины болей в колене”, - сказала Хази.

По ее словам, у Ягублу и без того были серьезные проблемы со здоровьем. “Многочисленные голодовки конечно подорвали его здоровье. В последний раз он голодал 25 дней в феврале-марте. Но если раньше, к отцу пропускали нашего семейного врача, то в последний раз в этом отцу отказали. У отца за 2,5 года заключения неоднократно брали анализы, но ни разу ни ему, ни нам не сообщали результатов. Нам только говорили, что “все нормально”. После последней голодовки он не получил никакого восстанавливающего лечения. После акции протеста в Вашингтоне с требованием освобождения политзаключенных, в которой участвовал мой брат, отношение к моему отцу еще более ужесточилось”, - рассказала Хази.

Напомним, что Ягублу в конце февраля был заключен в карцер. Дочь политика связала наказание с участием ее брата в протестной акции в Вашингтоне у отеля, где жил президент Азербайджана. В знак протеста Ягублу объявил голодовку, которую прекратил по настоянию родных 20 марта.