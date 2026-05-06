11:13, 6 мая 2026

Партия российского зерна и удобрений отправлена из Баку в Армению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С бакинской железнодорожной станции сегодня отправлены в Армению 275 тонн российского зерна и 271 тонна сельскохозяйственных удобрений.

Как писал "Кавказский узел", к 3 мая из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 25 тысяч тонн зерна, свыше 1600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи. Вагоны отправляются из Азербайджана сначала в Грузию, а оттуда - в Армению.

Сегодня со станции Баладжары в Армению отправлена очередная транзитная партия удобрений и зерна, сообщает со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Report.

Речь идет о четырех вагонах с удобрениями и четырех вагонах зерна, пишет агентство.

В вагонах, отправленных в направлении станции Бёюк Кясик, 271 тонна удобрений и 275 тонн зерна. С учетом этой партии из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 25 тысяч тонн зерна, свыше 3000 тонн удобрений и 68 тонн гречки, информирует АПА.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", железнодорожная станция Баладжары (Биляджари) находится в одноименном поселке Баку, станция Бёюк Кясик (Бёюк Кесик) - в Агстафинском районе Азербайджана перед границей с Гардабанским муниципалитетом Грузии.

Зерно. Фото: Минтранс России
15:09 03.04.2026
Поставка зерна в Армению вызвала вопросы о целях России на Кавказе
Поставка российской пшеницы через Азербайджан носит исключительно экономический характер и вызвана необходимостью Армении в импорте зерновых, считает ряд пользователей соцсети. Для России это прежде всего политический шаг в стремлении сохранить в своей орбите влияния Армению, возразили оппоненты.

Напомним, с декабря 2025 года Азербайджан также экспортирует в Армению нефтепродукты. 18 декабря 2025 года Госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку бензина в Армению, к 3 мая было экспортировано более 8500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95. Объемы поставляемого бензина незначительны, поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали ранее армянские экономисты.

В октябре 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

8 августа 2025 года Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

4 февраля Алиев и Пашинян на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Арменией хотя и взаимовыгодно, но в ближайшей перспективе будет носить ограниченный характер, заметили аналитики в Баку.

Автор: "Кавказский узел"

