15:05, 5 мая 2026

Проезд по Кодорскому ущелью ограничен после схода селя

Сход селя в Кодорском ущелье. Фото: https://uks-ra.ru/novosti/item/77-v-kodorskom-ushchele-soshel-sel-dvizhenie-ogranicheno

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Абхазии призвали водителей отказаться от поездок в направлении Кодорского ущелья, движение по которому ограничено после схода селя.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля в Белореченском районе Кубани был введен режим ЧС из-за подтоплений. К 26 апреля число затопленных дворов превысило 230, вода зашла также в 48 частных домов и многоэтажку. В трех населенных пунктах района произошло затопление придомовых территорий, сообщили 2 мая власти Кубани.

На Северном Кавказе паводки, прошедшие в конце марта - начале апреля, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

В Кодорском ущелье сошел сель в результате обильных ливней, сообщило сегодня на своем сайте Управление капитального строительства кабмина Абхазии.

"Движение транспорта на данном участке полностью ограничено. Ведутся работы по устранению последствий чрезвычайного происшествия. Гражданам рекомендовано отказаться от поездок в направлении ущелья", - говорится в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме умеренный дождь, а в ночь на 6 мая ожидаются слабые осадки.

В ходе грузино-абхазской войны 1992-93 годов Кодорское ущелье стало местом противостояния между абхазскими и грузинскими силами и в итоге перешло под контроль Грузии. Контроль над Кодорским ущельем Абхазия вернула в августе 2008 года, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Напомним, 27 ноября 2025 года стало известно, что в Абхазии впервые после "Пятидневной войны" 2008 года начат ремонт тоннеля на дороге в Кодорское ущелье. Власти объяснили необходимость ремонта вопросами безопасности. Также это единственная дорога, которая позволяет попасть в село Лата, пояснил президент Абхазии.

Работа будет проводиться в два этапа. Первый этап предусматривает реконструкцию тоннеля, поврежденного в том числе оползнями. Стоимость первого этапа работ составит 205,5 млн рублей, завершение всех работ планируется к декабрю 2026 года, сообщило ТАСС. 

Ремонт тоннеля и дороги к Кодорскому ущелью позволит обеспечить местных жителей безопасным маршрутом и увеличить приток туристов в Абхазию, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Они признали, что ремонт необходим. "Там ничего не ремонтировалось с 1960-х годов, и работы более чем достаточно. Сейчас, когда едешь по тоннелям, в некоторых местах не знаешь, свалится на тебя что-то или нет", - сказал, в частности, один из экспертов.

Автор: "Кавказский узел"

