×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:14, 5 мая 2026

Отчет о вывозе нефтепродуктов с побережья в Туапсе вызвал вопросы к властям

Очистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов. 5 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15940

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С побережья в Туапсе вывезено более 18,5 тысячи кубометров грунта, загрязненного нефтепродуктами, отчитались власти. Пользователи Telegram поинтересовались, куда вывозят собранный грунт.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая, по данным властей Кубани, в Туапсе было собрано более 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе более 1,8 тысячи кубометров – за сутки.

Волонтеры, которые проводят уборку территорий на удалении от центра города, пожаловались, что им не хватает помощи властей. Только в поселке Тюменский на уборку выбросов при нынешних темпах потребуется около двух месяцев, заявили они.

Уборка мазута. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:26 05.05.2026
Волонтеры назвали трудности при уборке пляжей Туапсе от нефтепродуктов
Перед волонтерами, которые убирают пляжи Туапсе от нефтепродуктов, особенно остро стоят вопросы нехватки питания и техники, не хватает респираторов и мешков. Участвующие в уборке девушки признались, что их не пускают на особенно загрязненные участки.

В Туапсе на береговой линии и из реки собрано и вывезено 18 538 кубометров загрязненного грунта и водномазутной смеси, рапортовал сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"1450 кубометров – за последние сутки. Работы на всех участках идут в круглосуточном режиме. Также в городе продолжают уборку на улицах – приводят в порядок общественные пространства, скверы, спортплощадки. Общая группировка составляет 725 человек и 66 единиц техники", - говорится в публикации.

"Кавказский узел" не может проверить информацию властей о числе участников ликвидации разлива нефтепродуктов.

Авторы комментариев в телеграм-канале "Мой Туапсе" (60 тысяч подписчиков) задались вопросами о том, куда вывозится собранный грунт.

Интересно, а где и как проходит утилизация?

"Интересно, а где и как проходит утилизация?" - написала, в частности, Людмила. "А куда его вывезли?" – задал вопрос и Impressor. "С большой долей вероятности соседям по району", - отреагировал Сергей.

После разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года загрязненный грунт, собранный на побережье в Анапе, вывозили в хутор Воскресенский, что вызвало протесты местных жителей. Песок хранится вблизи домов, школы и детсада, указали они. 24 декабря 2024 года жители заблокировали дорогу в знак протеста, заявив, что загрязненный песок складируется прямо на землю. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

"Куда вывезли? Куда? Почему не пишут", - написала Анастасия Карукова. "А вам зачем знать, куда? Для чего хотите знать?" – поинтересовалась в ответ Ирина. "Для своей безопасности. И разве это секретная информация?" – ответила Анастасия Карукова.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/15822 Жители Туапсе рассказали про последствия очередной атаки на город

Напомним, 1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 

Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:19, 5 мая 2026
Боец из Астраханской области убит на Украине
08:21, 5 мая 2026
Возобновлено транспортное сообщение с горным селом Дагестана
22:41, 4 мая 2026
Чиновник со Ставрополья заподозрен в махинациях с ликвидацией свалок
21:58, 4 мая 2026
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
20:10, 4 мая 2026
Соратник Карапетяна Артур Аванесян прекратил голодовку
17:41, 4 мая 2026
Повреждение могил участников СВО на Кубани привело к уголовному делу
Все события дня
Новости
Скриншот публикации в телеграм-канале "Дуб Хранитель ЮМР" https://t.me/dub_UMR/1279
10:16, 5 мая 2026
Жители Краснодара сообщили о новых случаях уничтожения деревьев на набережной
Уборка мазута. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:26, 5 мая 2026
Волонтеры назвали трудности при уборке пляжей Туапсе от нефтепродуктов
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/15822
03:28, 5 мая 2026
Жители Туапсе рассказали про последствия очередной атаки на город
Скорая и пострадавший при атаке БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:45, 4 мая 2026
Пользователи соцсети раскритиковали опубликованный властями Туапсе список убежищ
Пляж в Благовещенской. Фото: https://t.me/MoreOz/122955?single
18:10, 4 мая 2026
Пляж в Благовещенской готовят к открытию без засыпки привозным песком
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Сергей Дудченко и Николай Мурнев в суде. Скриншот публикации в Telegram-канале группы поддержки.
04 мая 2026, 22:58
Оглашен приговор политзаключенным Мурневу и Дудченко

Пляж в Благовещенской. Фото: https://t.me/MoreOz/122955?single
04 мая 2026, 18:10
Пляж в Благовещенской готовят к открытию без засыпки привозным песком

Тляратинский район. Фото: Shikhsaidova1 https://ru.wikipedia.org/
04 мая 2026, 10:55
Дорога к одному селу остается перекрытой в Дагестане

Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше