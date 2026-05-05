Отчет о вывозе нефтепродуктов с побережья в Туапсе вызвал вопросы к властям
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
С побережья в Туапсе вывезено более 18,5 тысячи кубометров грунта, загрязненного нефтепродуктами, отчитались власти. Пользователи Telegram поинтересовались, куда вывозят собранный грунт.
Как писал "Кавказский узел", к 4 мая, по данным властей Кубани, в Туапсе было собрано более 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе более 1,8 тысячи кубометров – за сутки.
Волонтеры, которые проводят уборку территорий на удалении от центра города, пожаловались, что им не хватает помощи властей. Только в поселке Тюменский на уборку выбросов при нынешних темпах потребуется около двух месяцев, заявили они.
В Туапсе на береговой линии и из реки собрано и вывезено 18 538 кубометров загрязненного грунта и водномазутной смеси, рапортовал сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.
"1450 кубометров – за последние сутки. Работы на всех участках идут в круглосуточном режиме. Также в городе продолжают уборку на улицах – приводят в порядок общественные пространства, скверы, спортплощадки. Общая группировка составляет 725 человек и 66 единиц техники", - говорится в публикации.
"Кавказский узел" не может проверить информацию властей о числе участников ликвидации разлива нефтепродуктов.
Авторы комментариев в телеграм-канале "Мой Туапсе" (60 тысяч подписчиков) задались вопросами о том, куда вывозится собранный грунт.
Интересно, а где и как проходит утилизация?
"Интересно, а где и как проходит утилизация?" - написала, в частности, Людмила. "А куда его вывезли?" – задал вопрос и Impressor. "С большой долей вероятности соседям по району", - отреагировал Сергей.
После разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года загрязненный грунт, собранный на побережье в Анапе, вывозили в хутор Воскресенский, что вызвало протесты местных жителей. Песок хранится вблизи домов, школы и детсада, указали они. 24 декабря 2024 года жители заблокировали дорогу в знак протеста, заявив, что загрязненный песок складируется прямо на землю. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.
"Куда вывезли? Куда? Почему не пишут", - написала Анастасия Карукова. "А вам зачем знать, куда? Для чего хотите знать?" – поинтересовалась в ответ Ирина. "Для своей безопасности. И разве это секретная информация?" – ответила Анастасия Карукова.
Напомним, 1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.
Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".
На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.