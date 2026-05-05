Отчет о вывозе нефтепродуктов с побережья в Туапсе вызвал вопросы к властям

С побережья в Туапсе вывезено более 18,5 тысячи кубометров грунта, загрязненного нефтепродуктами, отчитались власти. Пользователи Telegram поинтересовались, куда вывозят собранный грунт.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая, по данным властей Кубани, в Туапсе было собрано более 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе более 1,8 тысячи кубометров – за сутки.

Волонтеры, которые проводят уборку территорий на удалении от центра города, пожаловались, что им не хватает помощи властей. Только в поселке Тюменский на уборку выбросов при нынешних темпах потребуется около двух месяцев, заявили они.

Волонтеры назвали трудности при уборке пляжей Туапсе от нефтепродуктов

В Туапсе на береговой линии и из реки собрано и вывезено 18 538 кубометров загрязненного грунта и водномазутной смеси, рапортовал сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"1450 кубометров – за последние сутки. Работы на всех участках идут в круглосуточном режиме. Также в городе продолжают уборку на улицах – приводят в порядок общественные пространства, скверы, спортплощадки. Общая группировка составляет 725 человек и 66 единиц техники", - говорится в публикации.

"Кавказский узел" не может проверить информацию властей о числе участников ликвидации разлива нефтепродуктов.

Авторы комментариев в телеграм-канале "Мой Туапсе" (60 тысяч подписчиков) задались вопросами о том, куда вывозится собранный грунт.

"Интересно, а где и как проходит утилизация?" - написала, в частности, Людмила. "А куда его вывезли?" – задал вопрос и Impressor. "С большой долей вероятности соседям по району", - отреагировал Сергей.

После разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года загрязненный грунт, собранный на побережье в Анапе, вывозили в хутор Воскресенский, что вызвало протесты местных жителей. Песок хранится вблизи домов, школы и детсада, указали они. 24 декабря 2024 года жители заблокировали дорогу в знак протеста, заявив, что загрязненный песок складируется прямо на землю. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

"Куда вывезли? Куда? Почему не пишут", - написала Анастасия Карукова. "А вам зачем знать, куда? Для чего хотите знать?" – поинтересовалась в ответ Ирина. "Для своей безопасности. И разве это секретная информация?" – ответила Анастасия Карукова.

Напомним, 1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море.

