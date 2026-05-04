Кавказский узел

23:45, 4 мая 2026

Пользователи соцсети раскритиковали опубликованный властями Туапсе список убежищ

Скорая и пострадавший при атаке БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Туапсинского округа опубликовала официальный список “заглубленных помещений”, которые жителям предлагается использовать в качестве укрытий во время атак БПЛА. Многие из этих помещений закрыты или не могут служить убежищами, заявили пользователи Telegram. 

Как писал "Кавказский узел", с сегодняшнего дня в Туапсе возобновлена работа школ, которые были закрыты после атаки беспилотников, однако два детских сада пока будут работать без приема детей.

Администрация Туапсинского округа сегодня опубликовала на официальном сайте “сведения о заглубленных помещениях и других подземных сооружениях” на территории округа. 

Список адресов предлагается жителям для скачивания в формате Ехсеl-файла. Всего в нем перечислены 186 адресов с указанием площади подвала, количества входов и предположительного количества людей, которые могут там разместиться. 

Перечисленные в списке “заглубленные помещения” имитируют отсутствующие бомбоубежища, отмечает кубанский журналист Андрей Кошик в своем Telegram-канале.

“Жители уверяют: большинство бомбоубежищами являются только на бумаге. Даже по опубликованной администрацией таблице находиться там не представляется возможным: в некоторых высота потолков указана 1,5 и 1,6 метра. Главу округа Сергея Бойко это не смущает”, - говорится в публикации. Журналист также отметил, что все помещения находятся на балансе многоквартирных домов и их жильцов, а не на балансе администрации. 

Пользователи Telegram, комментируя новость, раскритиковали список, назвав недостоверными представленные чиновниками данные. “Очень интересно как в подвал можно 55 чел разместить ? Уложить как селедку в банке? Вы эти подвалы сами видели прежде чем писать квадратные метры и количество человек? Прям издевательство”, - написала Алена Исаева в канале ТУАПСЕ LIVE.

Анонимный участник сообщества “Мой Туапсе” возмутился, что чиновники “даже не потрудились выбрать и опубликовать нормальные убежища”. Авторы комментариев под публикацией обратили внимание, что даже скачать файл с официального сайта удавалось не с первого раза. 

“Не прошло и трех лет…. Ну хоть так выпросили адреса. Правда, это не совсем убежища, многие подвалы не соответствуют требованиям бомбоубежищ. Сырые, вонючие, без вентиляции, не оборудованы необходимыми вещами. Но тем не менее адреса есть, людям немного спокойнее стало”, - написала Наталья. 

“Ленинградская 13 есть в списке. Вопрос - как попасть в отлично подготовленное убежище”, - написал пользователь B I B I G O N, опубликовав фото двери в подвал с замком. “Лом рядом поставить”, - предложила Elle. “Не поможет. А вообще там инженерные коммуникации через помещение тянутся и счетчик на отопление стоит”, - заметила Алена. 

“Для Лермонтово помещений нет. В Джубге есть, в Н.-Мих.есть, а куда жителям Лермонтово деваться?” - возмутилась Мила.

Пожар в результате удара БПЛА стал третьим в Туапсе с 16 апреля

Пожар после атаки беспилотников на Туапсе стал уже третьим за последние две недели. Так, в ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. По словам жителей, в городе "прошел нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

Уборка нефтепродукта на побережье в Туапсе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/15794 Экологи сравнили масштабы нефтеразливов в Туапсе и Анапе

Кроме того, 24 апреля после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

