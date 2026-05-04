04:55, 4 мая 2026

Пользователей Telegram возмутило введение новой платы за посещение горнолыжных курортов Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи с 1 мая посещение горнолыжных курортов в зоне Сочинского нацпарка стало платным, нужно за 250 рублей покупать пропуск для одного человека, он действует только на одно посещение. Введение очередной платы возмутило комментаторов в мессенджере Telegram.

Как писал "Кавказский узел", с начала года на горнолыжных курортах Сочи введен единый ски-пасс, с которым доступны все зоны катания на "Роза Хуторе", "Газпром Поляне" и "Красной поляне".

Посещение территорий Сочинского национального парка в границах горнолыжных курортов стало платным с 1 мая, цена составляет 250 рублей с человека, новые правила распространяются на зоны "Красной Поляны", "Розы Хутор" и "Газпром Поляны", пишет 3 мая 93.ru.

Платить за посещение указанных зон нужно отдельно, в стоимость ски-пассов и прогулочных билетов она не входит. Проверяют наличие пропусков на верхних станциях канатных дорог, в случае отсутствия документа предусмотрен штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей.

Купленный пропуск действует только на одно посещение и распространяется только на рекреационные и хозяйственные зоны. Для посещения популярных природных объектов вроде 33 водопадов или Волконского ущелья нужно будет покупать отдельные билеты - по 300 рублей за каждый маршрут.

Новость о введении новой платы за вход в нацпарк набрала в телеграм-канале "ЧП Сочи" 258 комментариев, главным образом, критических. "Плата за вход в лес поверх платы за подъемник + штраф [...]. Где логика? Где карта парка с зонами, за которые мы платим? Пока ее нет - это не охрана природы, а вымогательство", - написал Андрей тихий охотник. Его комментарий набрал более 200 лайков.

Комментаторы интересуются, с какой целью берется плата и куда идут деньги. "Делают все, чтобы нормальные люди уехали из России", - полагает Sun. "Вот сейчас довозмущаетесь, сглазите, и сделают воздух в Сочи платным. Типа нет заводов, газет, пароходов", - иронизирует Аленка. "А на что собираются деньги нацпарком?" - интересуется Алекс. "Скоро, чтоб выйти из дома в Сочи, надо оплатить qr", - предрекает Дмитрий Анисимов. "Скоро счетчик нам на нос повесят за каждый вздох", - пишет Кристине Кристине.

"Эти крахоборы ведут поборы у каждого водопадика, у каждого ручья, у каждого каньона. Но при этом [ничего] не делают для безопасности людей с 2010 года, что на Агурских, что в Самшитовой разруха на тропах и [...]. Почему этими побирушками не занимается местная прокуратура", - интересуется Сергей Коп. "Сейчас они дождутся, пока бобер нахапает, а потом, через год-два, посадят его, а имущество, "непосильно нажитое", в пользу государства", - отвечает Аленка.

Плата за посещение природных объектов должна иметь какую-то цель, например, уборку территории, считают комментаторы. "То же самое с 33 водопада. С каких это пор там платный вход? Чтобы посмотреть на водопад? На то, что сделала природа? Почему за это нужно платить деньгами? Я не хочу ехать на уазике с [...] пойми кем, платить за экскурсию, за пожрать и потом еще и за вход в природную зону, чтобы увидеть и так уже не 33 водопада, а 33 ручейка. Дерут деньги со всего, что можно", - возмущается slipkorn. Я бы еще поняла, если бы за маршрутами ухаживали... Везде, где стоит будка нацпарка, в усмерть убитые маршруты, поломанные доски, перила, поваленные деревья, сухостой и дичий срач... А убирать мусор с территории они просят волонтеров. За что нацпарк берет деньги?" - удивляется Ольга.

"Если земля, на которой построен горнолыжный курорт и трасса, были выведены из национального парка, с указанием кадастра, то на каком основании берется плата за вход? Или курорт построен с нарушениями, на землях национального парка, или взимание платы с туристов незаконно - определитесь уже. Есть кадастр, паспорт объекта, границы нацпарка. До каких размеров должна раздуться очередная история поборов нацпарка, чтобы на нее отреагировали официальные лица?" - интересуется Михаил.

Некоторые пользователи предложили создавать и подписывать петиции, однако эта идея не вызвала особо ажиотажа. "Петиции? Мда... Помню времена, когда петиции собирали по 100к+ подписей и все такое. Подтирались они петициями, это не работает", - сожалеет Алексей.

