Два детских сада остаются закрыты в Туапсе после атаки БПЛА

С сегодняшнего дня в Туапсе возобновляется работа школ, которые были закрыты после атаки беспилотников, однако два детских сада пока будут работать без приема детей.

Как писал "Кавказский узел", с 28 апреля были отменены занятия для детей в городских школах и коррекционной школе. Два детских сада - № 22 и № 25 – также работали без приема детей, а остальные городские детсады работали в режиме дежурных групп, там для детей были организованы питание и сон.

С сегодняшнего дня школы в Туапсе возобновят работу в штатном режиме после временных ограничений, введенных из-за атак беспилотников, пишет 3 мая "Утренний Юг" со ссылкой на управление образования администрации округа.

Большинство детских садов в городе продолжат работу в штатном режиме, однако два учреждения, которые были ранее закрыты - детские сады №22 и №25 - пока будут работать без приема детей.

Напомним, во время пожара на нефтезаводе произошел выброс нефтепродуктов из резервуара на дорогу, там повреждено несколько автомобилей.

Пожар после атаки беспилотников на Туапсе стал уже третьим за последние две недели. Так, в ночь на 20 апреля после атаки беспилотников на нефтяном терминале в порту Туапсе произошел пожар, который был потушен лишь 24 апреля. По словам жителей, в городе "прошел нефтяной дождь". Пожар на морском терминале опасен выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Нефтяной дождь" снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Также произошел пожар в морском порту, он был потушен 19 апреля. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

Кроме того, 24 апреля после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Власти объявили выбросы "локальными", однако нефтепродукты распространились на близлежащие поселки. Мазут растекся на значительной территории, а убирают его в основном добровольцы, рассказали 26 апреля "Кавказскому узлу" местные жители.

Пятно нефтепродуктов, попавших в Черное море после атаки БПЛА в Туапсе, расширяется, и экологические перспективы для побережья не радужные, как и перспективы курортного сезона, указали ученые.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".