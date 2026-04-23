Экологи указали на опасность продуктов горения для жителей Туапсе

Продолжающийся пожар на морском терминале в Туапсе опасен для жителей выбросом продуктов горения, которые канцерогенны и токсичны. "Черный дождь" прошедший в Туапсе, снизил содержание вредных веществ в воздухе, но привел к загрязнению почвы, подчеркнули экологи.

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников в ночь на 20 апреля на нефтяном терминале в Туапсе возник пожар. Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляют опасность для здоровья, а жители Туапсе назвали обстановку в городе экологической катастрофой. На фоне загрязнения воздуха и нового "нефтяного дождя" в Туапсе местные жители почти не выходят на улицу и запрещают детям играть во дворах. Горожане опасаются новых атак и считают горящий нефтяной терминал источником экологической угрозы.

22 апреля власти признали, что в приближенных к морскому терминалу районах (Грознефть, Сортировка и Звездный, а также часть Центрального района) зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Такие данные показали результаты замеров, сделанные вечером 21 апреля, а 22 апреля замеры воздуха не проводились из-за дождя. "Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания", - заявил оперштаб Кубани.

Прошедший в Туапсе черный или нефтяной дождь содержит много продуктов горения, то есть сажу, указал экоактивист Владимир Сливяк.

«В воздухе и в этом дожде содержатся канцерогенные и токсичные вещества. Пострадают люди с заболеваниями легких, прежде всего дети. Это чрезвычайно опасное явление», - отметил он.

По словам экоактивиста, средств предотвращения опасности практически нет.

«Пожаров и разливов не должно быть, а если они есть, то будут и черные дожди», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог Валерий Бриних отметил ряд последствий от возгораний нефтехранилищ.

"При горении нефтепродуктов, черный дождь - это сажа, которая вместе с дождем вымывается из воздуха. Чистый углерод в виде пыли содержится в воздухе, и в виде черного дождя выпадает на землю. Если пока нет дождя, то эта сажа в воздухе, мы ей дышим. Ээта сажа попадает в легкие, оседает, это загрязнение воздуха, и оттуда загрязнение, отравление человека. Помимо этого, при горении нефтепродуктов образуется оксид азота. Это тоже отравляющее вещество, ядовитое, поэтому загрязнение воздуха – это повышенное содержание сажи в воздухе и окисла азота, которые негативно влияют на здоровье человека. Если не защищать, если этим дышать, то человек получает это все вовнутрь и потихоньку отравляется", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению эколога, «черный» дождь на самом деле уменьшает содержание продуктов горения в воздухе, но создается угроза проникновения их в почву.

"Да, дождь очищает воздух. Капли воды собирают на себя всю эту гадость, и все это попадает на землю. Но "черный" дождь – это не просто дождь, а по реакции это еще и кислотный дождь может быть, потому что у оксида азота в воздухе образуется азотная кислота, и получается выпадает на землю не просто грязь и сажа, а еще и кислые дожди, это влияет и на растения, и на почву. Но опасность может быть везде, куда воздушные массы донесут сажу, поэтому здесь комплексное воздействие», - сказал Бриних.

Происходящее в Туапсе можно расценивать как экологическую катастрофу

Власти пока не готовы признать наличие экологической катастрофы из-за возгорания нефтепродуктов, считает эколог Евгений Витишко.

"Даже после прилета по Туапсе нет признания этой экологической катастрофы. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен лишь по поводу попадания БПЛА в дома, а все остальное замалчивается. Вчера обозначили хотя бы, что превышения есть какие-то по воздуху, а так у нас там все, все и река, и море, все загажено", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог не исключил, что помимо Туапсе продукты горения нефти могут проникнуть и в другие регионы.

Но пока отсутствует какая-либо информация из государственных органов, есть только из социальных сетей. Я тоже мониторю чат Лазаревского района, чат Геленджика. Когда появятся там следы каких-то нефтепродуктов на пляжах, пляжных территориях, тогда мы можем уже размышлять по поводу распространения этого загрязнения», - пояснил Витишко.

Площадь возгорания на морском терминале в Туапсе с момента возникновения пожара сократилась почти в два раза, отчитался сегодня оперштаб Краснодарского края.



В настоящее время в тушении участвуют 276 человек, задействовано 77 единиц техники.

Отметим, что фотографии со смогом выкладывали, в частности, в Telegram-канале "Горячий ключ News" 22 апреля. В комментариях жители отметили, что в городе запах гари.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", от Туапсе до Горячего Ключа - 47 километров.

Бывший советский химик (один из создателей «Новичка»), проживающий ныне в США Вил Мирзаянов, заявил, что последствия горения нефти и нефтепродуктов сродни применению химического оружия.По его словам, во время горения образуются полиароматические соединения, среди которых находятся сильные канцерогены. "Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них", - написал Мирзаянов в своём аккаунте на Facebook*.