Военный из Дагестана убит на Украине

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Сефер Гамзаев из Хивского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1979 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1978 бойцов из Дагестана.

В селе Урга 10 июня похоронили убитого на Украине Сефера Гамзаева, сообщила администрация Хивского района Дагестана.

По информации чиновников, Гамзаев служил “в военной части № 91708 в 150-й Дивизии”. Контракт для участия в боевых действиях на Украине он подписал в Краснодаре. Гамзаев - отец пятерых детей, был “поощрен государственными и ведомственными наградами”, отмечается в сообщении муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1979 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале мая администрация Хивского района информировала, что в селении Цинит Хивского района похоронили старшего сержанта Мурадхана Таибова, убитого на Украине.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Сергей Меликов, занимавший в то время пост главы Дагестана, в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.