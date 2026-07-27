Житель Дагестана задержан по подозрению в незаконном обороте оружия

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В Унцукульском районе силовики задержали мужчину, у которого был при себе пистолет Макарова с патронами, возбуждено уголовное дело.

Жителя Унцукульского района, подозреваемого в незаконном обороте оружия, задержали сотрудники Росгвардии.

По данным пресс-службы ведомства, мужчина был остановлен для проверки при обработке оперативной информации. В ходе личного досмотра у него был обнаружен пистолет Макарова с магазином с восемью боевыми патронами, оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу, пишет 26 июля РИА "Дагестан".

Возбуждено уголовное дело, задержанный доставлен в отдел полиции.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня в Ингушетии были задержаны двое мужчин за хранение пистолетов, переделанных из травматических в боевые.

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