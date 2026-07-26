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09:52, 26 июля 2026

Двое бойцов из Камышинского района убиты в СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Жайворон и Александр Гужев убиты на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1816 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 7 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1814 бойцов из Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне СВО убиты военнослужащие Евгений Жайворон и Александр Гужев. Жайворон посмертно награжден медалью Суворова, а Гужев – орденом Мужества, сообщила 24 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Камышинского района.

Таким образом официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 1816 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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