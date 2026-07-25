Экологи заявили о пятнах нефтепродуктов в море близ Туапсе

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У порта Туапсе замечен шлейф нефтепродуктов длиной около 2,5 километров, сообщили экологи Евгений Витишко и Георгий Каваносян.

Как информировал "Кавказский узел", пользователи соцсетей и экологи периодически сообщают о нефтяных пятнах в Черном море. Так, 17 мая пользователи соцсети рассказали о выбросе нефтепродуктов на пляж близ Туапсе.

У порта Туапсе замечен шлейф загрязнения длиной около 2,5 километра, сообщил сегодня в своем телеграм-канале эколог Евгений Витишко.

Он приложил к посту спутниковый снимок. "На спутниковом снимке Planet от 21 июля 2026 года, полученном в 11:20 мск, в акватории Чёрного моря виден темный шлейф, похожий на загрязнение нефтепродуктами", – написал Витишко.

Он обратил внимание, что след постепенно расширяется и распространяется по морской поверхности.

Эколог Георгий Каваносян опубликовал фото, на котором показаны следы нефтепродуктов на пляже. "Выбросы нефтепродуктов замечены на побережье в Туапсе. <…> Шлейф нефтяного загрязнения, протянувшийся на юг и юго-восток на расстояние около 2,5 километра, идет со стороны нефтеналивного терминала", – написал Каваносян сегодня в своем телеграм-канале.

В другом посте он продемонстрировал радиолокационный снимок. На нем видны растянутые в сторону моря затемнения. "От порта в Туапсе определяются растянутые в сторону моря на 7 километров пятна-слики антропогенного происхождения", – пояснил эколог.

На 13.00 мск на сайтах администраций Туапсе и Краснодарского края нет комментариев относительно информации о нефтяных пятнах в Черном море.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".