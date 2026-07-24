Видео издевательств над детьми в сочинском детсаду опубликованы после ареста двух педагогов

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Два педагога сочинского детсада № 35 для детей-инвалидов арестованы за истязание воспитанников. На опубликованных воспитатель неоднократно бьет ребенка во время приема пищи. Одна из воспитателей заявила, что это дети проявляют агрессию к сверстникам.

Видеозаписи издевательств над детьми в сочинском детсаду 35 опубликовал сегодня Telegram-канал Kub Mash.

Во время приема пищи детей педагоги применяли к ним силу — били по голове, хватали за волосы, следует из записей за 22 июня и 2 июля. Записи низкого качества, однако видно, что высокая фигура, принадлежащая взрослому человеку, бьет ребенка.

До задержания одна из сотрудниц говорила, что особенные дети часто бывают агрессивными и сами себя калечат, в частности выдирают волосы, но, по ее словам, вести запись в детском учреждении не имеют права. «Нужно понимать специфику этих детей, с какими они нарушениями. Они своего рода и агрессивны по отношению к себе и окружающим тоже. Они непредсказуемы», — заявил педагог. По ее словам, «это дети такие», а родители просто защищают своих детей, следует из аудиозаписи, опубликованной Telegram-каналом.

23 июля стало известно, что в Сочи арестовали воспитателя и учителя-дефектолога детского сада № 35. Их обвиняют в истязании малолетних воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники детсада "наносили детям удары по голове, дергали их за волосы, а также оскорбляли малолетних и повышали на них голос", сообщило управление Следкома по Кубани.

"По ходатайству следователя СКР по краю судом двум фигуранткам уголовного дела об истязании малолетних воспитанников детского сада в Сочи (п.п. «а», «г», «е» ч.2 ст.117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по их воспитанию (ст.156 УК РФ) избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 сентября 2026 года", - говорится сообщении в Telegram-канале ведомства.

Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Центральным районным судом Сочи арестованы воспитатель Мадина Камлия и дефектолог Вероника Афанасьева.

Педагоги были уволены, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

История получила огласку после публикаций родителей в социальных сетях. Мать одного из воспитанников коррекционной группы рассказала, что заметила у ребенка нехарактерное поведение после посещения детского сада, а также ссадины, синяки и вырванные клоки волос.

Одна из родительниц тайно оставила диктофон в группе. На записи зафиксировано, как воспитатели кричали на детей, таскали их за волосы, били и использовали нецензурную брань. В родительском чате другие мамы подтвердили, что замечали у детей синяки, ссадины и резкие перемены в поведении, пишет "Утренний юг".

Как утверждает мать одного из воспитанников, руководство детского сада долго не предоставляло записи с камер видеонаблюдения, ссылаясь на различные обстоятельства. Просмотреть их удалось только вместе с правоохранителями.