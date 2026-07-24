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17:37, 24 июля 2026

Видео издевательств над детьми в сочинском детсаду опубликованы после ареста двух педагогов

Педагог в зале суда. Скриншот видео https://t.me/opskuban/1675

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два педагога сочинского детсада № 35 для детей-инвалидов арестованы за истязание воспитанников. На опубликованных воспитатель неоднократно бьет ребенка во время приема пищи. Одна из воспитателей заявила, что это дети проявляют агрессию к сверстникам.

Видеозаписи издевательств над детьми  в сочинском детсаду 35  опубликовал сегодня Telegram-канал Kub Mash.

Во время приема пищи детей педагоги применяли к ним силу — били по голове, хватали за волосы, следует из записей за 22 июня и 2 июля. Записи низкого качества, однако видно, что высокая фигура, принадлежащая взрослому человеку, бьет ребенка.

До задержания одна из сотрудниц говорила, что особенные дети часто бывают агрессивными и сами себя калечат, в частности выдирают волосы, но, по ее словам, вести запись в детском учреждении не имеют права. «Нужно понимать специфику этих детей, с какими они нарушениями. Они своего рода и агрессивны по отношению к себе и окружающим тоже. Они непредсказуемы», — заявил педагог. По ее словам, «это дети такие», а родители просто защищают своих детей, следует из аудиозаписи, опубликованной Telegram-каналом.

23 июля стало известно, что в Сочи арестовали  воспитателя и учителя-дефектолога детского сада № 35. Их обвиняют в истязании малолетних воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники детсада "наносили детям удары по голове, дергали их за волосы, а также оскорбляли малолетних и повышали на них голос", сообщило управление Следкома по Кубани. 

"По ходатайству следователя СКР по краю судом двум фигуранткам уголовного дела об истязании малолетних воспитанников детского сада в Сочи (п.п. «а», «г», «е» ч.2 ст.117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по их воспитанию (ст.156 УК РФ) избраны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 сентября 2026 года", - говорится сообщении в Telegram-канале ведомства.

Пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что  Центральным районным судом Сочи арестованы воспитатель Мадина Камлия и дефектолог Вероника Афанасьева.

Педагоги были уволены, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

История получила огласку после публикаций родителей в социальных сетях. Мать одного из воспитанников коррекционной группы рассказала, что заметила у ребенка нехарактерное поведение после посещения детского сада, а также ссадины, синяки и вырванные клоки волос.

Одна из родительниц тайно оставила диктофон в группе. На записи зафиксировано, как воспитатели кричали на детей, таскали их за волосы, били и использовали нецензурную брань. В родительском чате другие мамы подтвердили, что замечали у детей синяки, ссадины и резкие перемены в поведении, пишет "Утренний юг".

Как утверждает мать одного из воспитанников, руководство детского сада долго не предоставляло записи с камер видеонаблюдения, ссылаясь на различные обстоятельства. Просмотреть их удалось только вместе с правоохранителями.

По словам женщины, несмотря на невысокое качество изображения, на кадрах видно, как воспитатель наносит детям удары, хватает их за волосы и грубо обращается с ними. Кроме того, мать ребенка заявила, что после этого сотрудники детского сада якобы предлагали ей деньги, чтобы она не предавала ситуацию огласке, сообщает 93.ru.

"Кавказский узел" также писал, что ранее уголовное дело возбуждено в отношении воспитательницы детского сада в Новороссийске, которую подозревают избиении и оскорблении воспитанницы,.

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Автор: "Кавказский узел"

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