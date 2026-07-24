В Северной Осетии ограничили продажу топлива для жителей других регионов

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Жители Северной Осетии могут заправить до 40 литров бензина, жители других регионов - до 20 литров, заявили власти Северной Осетии, заверив, что инициатива направлена на сокращения ажиотажа и очередей. Более чем на четверти АЗС республики нет никакого вида топлива.

Как писал "Кавказский узел", жители Владикавказа и Моздока сообщили, что цены на топливо на части АЗС частных сетей в Северной Осетии немного снизились, однако дефицит бензина и очереди на федеральных заправках сохраняются. По словам водителей, рост расходов на топливо вынуждает их экономить на других статьях семейного бюджета.

При этом Сергей Меняйло заявил, что в Северной Осетии цены на горючее вдвое ниже, чем в Кабардино-Балкарии. Жители Северной Осетии, комментируя его слова в соцсети, указали, что реальные цены на заправках значительно выше. Также они пожаловались на очереди на заправках и на отсутствие бензина в вечернее время.

Власти объявили о сокращении продажи топлива жителям других регионов

В Северной Осетии для сокращения очередей, снижения ажиотажа и не допущения перепродажи топлива утверждена региональная программа лояльности «Свой регион» и временно введены суточные лимиты на отпуск бензина, сообщил председатель Комитета РСО-Алания по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александр Хоружий.

"В связи с тем, что в Северной Осетии цены на топливо ниже, чем в других регионах, и к нам приезжают заправляться из соседних республик, на АЗС создаются очереди и ажиотаж. Теперь приоритет отдается местным жителям.

Автомобили с номерами 15-го региона и Южной Осетии смогут заправляться до 40 литров. Автомобили с номерами других регионов и иностранных государств – до 20 литров. Ограничения не распространяются на дизельное топливо", - приводятся его слова в Telegram-канале правительства Северной Осетии.

Он добавил, что тем жителям республики, машины которых зарегистрированы в других регионах ля получения лимита до 40 литров необходимо предъявить на заправке документ, подтверждающий проживание или рождение на территории региона.



"Эти правила вводятся временно – до стабилизации ситуации. Их главная задача – обеспечить топливом жителей всех районов республики и сделать распределение максимально равномерным", - пояснил чиновник.

В Северной Осетии более чем на четверти АЗС нет никакого топлива

Как следует из информации на сайте "АЗС Северной Осетии", который ведет МинЖКХ республики на основании полученных от заправок данных, из 30 заправок во Владикавказе никакого топлива нет на семи, среди них АЗС "Лукойла" и "Сармата", только дизтопливо - на пяти, АИ-95 продают на 15 АЗС.

В Алагирском районе из семи заправок работают две, на их есть АИ-95 и ДТ. В Правобережном районе из шести заправок закрыта одна, на трех есть только дизтопливо, АИ-95 отпускают на двух АЗС. В Пригородном районе работают из семи заправок, работают 5. В Моздокском районе работают четыре АЗС, на двух из них есть только дизтопливо. На двух АЗС в Ирафском районе нет лишь АИ-100. В Кировском районе работают три АЗС, одна закрыта, на двух есть АИ-95 и дизтопливо. В Ардонском районе на двух работающих заправках есть только дизтопливо.

Таким образом, в списке приведена информация о 61 АЗС, 12 июля на сайте содержалась информация о 76 заправках.

Из 61 АЗС данные которых приведены, никакого топлива нет на 17 заправках, то есть закрыты более 27% АЗС.

Ранее власти Северной Осетии рапортовали, что в республике запаса топлива достаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос на него. Местные жители, комментируя этот отчет властей в соцсети, потребовали вместо демонстрации цифр обеспечить наличие бензина на АЗС. Также они пожаловались на увеличение стоимости горючего.

Напомним, 15 июля жители Северной Осетии рассказали, что продолжают сталкиваться с дефицитом бензина на крупных сетевых автозаправках. Одни водители проводят в очередях по несколько часов, чтобы заправиться на федеральных сетевых АЗС, другие предпочитают покупать более дорогое топливо на частных заправках, где очередей практически нет.

Стоимость бензина на коммерческих заправках в отдельных случаях почти вдвое выше, отметили автомобилисты. По их мнению, введение системы заправки по четным и нечетным дням могло бы уменьшить очереди.



