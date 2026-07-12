Сообщение о взрыве на АЗС поступило на фоне очередей за бензином в Северной Осетии

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Баллон с газом взорвался сегодня у «Газели» во время заправки на станции «Барс» в поселке Спутник, повреждены машины из очереди. В республике сохраняются очереди за бензином, МинЖКХ задумалось введении ограничений по четным и нечетным дням в зависимости от госномера автомобиля.

Как писал "Кавказский узел", цены на частных АЗС Владикавказа резко выросли АИ 92 до 92 рублей, АИ-95 до 99 рублей , здесь бензин можно купить без очередей. На федеральных сетевых АЗС продолжают держать прежний ценник, который как минимум на 20 пунктов меньше, чем у частников, к ним стоят очереди.

Баллон с газом взорвался сегодня у «Газели» во время заправки на станции «Барс» на Карцинском шоссе (поселок Спутник). Пострадавших и жертв нет, но повреждены стоявшие в очереди машины, пишет "Сапа".

Официально эта информация к 16.01 мск не подтверждена.

Очереди на заправках во Владикавказе не спадают несколько дней. Особенно тяжелая ситуация на АЗС «Роснефть» на Московском шоссе и улице Зортова — там водители ждут часами. Бензин 92-й марки отпускают по 65,65 руб. за литр, а 95-й — за 70,35 руб. Длинная очередь также на станции «Газпром» в Гизели. Там 95-й продают за 69,90 руб., а 92-й — 64,90 руб. В наличии также АИ-100 за 97,10 руб. Дизельное топливо и газ есть почти на всех АЗС республики. Средняя стоимость ДТ — 74,50 руб., цена на СУГ варьируется от 32 до 35 руб, сообщило также издание.

Если ситуация с топливом в республике не стабилизируется и очереди на АЗС не сократятся, планируется ввести ограничения на заправку в зависимости от последней цифры номера в четные числа календарного месяца заправляются автомобили, последняя цифра государственного номера которых является четной, в нечетные числа — автомобили с нечетной последней цифрой государственного номера.



"Такая мера применяется исключительно для того, чтобы исключить многочасовые очереди и ажиотажный спрос; обеспечить равномерную и гарантированную возможность заправки для всех жителей республики", - привела 10 июля ГТРК "Алания" слова министра ЖКХ республики Тимура Караева.

По данным на 16.01 мск бензин АИ-92 есть на 54 из 76 АЗС работающих в республике, АИ-95 - на 58, АИ-100 на 24, дизтопливо на 64 АЗС следует из информации на сайте АЗС РСО-Алания, созданном МинЖКХ. Ведомство предупреждает, что сайт основан на информации от владельцев АЗС.

В своем Telegram-канале министерство сообщило, что на заправке Гефест (Китайская) — 95-й по 100₽, без очереди, "Роснефть (Гизельский круг) — 92-й и 95-й. Работают все колонки. Лимит 30 литров. Ожидание около 35-40 минут. Газпром (Гизель) — бензин есть (марки уточняйте). • Газпром (Ногирский) — есть 95-й по 98₽. Очередь увеличивается, отпуск идёт небыстро", - пишет ведомство.