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07:58, 12 июля 2026

Пользователи Сети указали властям Анапы на нерешенную проблему с водорослями в море

Водоросли в Анапе. Кадр из видео https://t.me/tipichkras/80946

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из туристов снял на видео прибрежную полосу в Анапе, покрытую водорослями. Пользователи Telegram, комментируя этот ролик, призвали власти организовать уборку водорослей у берега.

Как информировал "Кавказский узел", ранее отдыхающие в Анапе туристы рассказали, что море покрылось водорослями на много метров. Пользователи соцсетей отметили, что подобная картина наблюдается в Анапе ежегодно. Комментаторы спросили власти о сроках очистки берега.

10 июля власти отчитались, что в Анапе 83 пляжа открыты, еще 14 проходят проверку.

Один из туристов снял видео, на кадрах которого показано море и водоросли в нем, их полоса от берега составляет несколько десятков метров. В описании видео указано, что так выглядит море в Анапе. Ролик 10 июля опубликовал телеграм-канал "Краснодар Телетайп".

Этот ролик в телеграм-канале "Краснодар Телетайп", на который подписаны более 127 тысяч пользователей, на 07.55 мск 12 июля набрал около 7,8 тысячи просмотров и девять комментариев. Часть их авторов задалась вопросом, почему чиновники не решают проблему с водорослями.

"Неужели никто не может придумать какое-нибудь приспособление, чтобы хоть как-то убирать эту зелень?" – спросила Анжела.

"В чём проблема убирать эти водоросли?" – поинтересовался Zorro.

Некоторые другие комментаторы заявили, что водоросли в море являются базовым звеном морской экосистемы.

"Это природа, что не так?" – написал пользователь ASK13.

"И так всегда было. Потом водоросли вдоль берега с характерным запахом, так что нормально", – заявил Данил.

"После водорослей начнётся нашествие медуз", – предположил пользователь Unknown.

Другая часть комментаторов заявила, что в Анапе не на всех пляжах актуальна проблема с водорослями. "Только приехал с Анапы, да есть водоросли, но явно не в таком количестве", – указал Алексей.

Напомним, курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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