Рост спроса на газовое оборудование для машин на Кубани обернулся подорожанием газа

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На фоне бензинового кризиса на Кубани возникли проблемы с комплектующими для установки на автомобили газобаллонного оборудования, что приводит к долгому ожиданию смены топливной системы, а цены на установку ГБО и на газ существенно выросли. Переход на газ - не универсальное решение и не подходит для всех, указали водители.

Как писал "Кавказский узел" бензиновый кризис в Краснодарском крае спровоцировал резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Автосервисы записывают клиентов на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования увеличилась почти вдвое, а вместе с ажиотажем выросли и цены на пропан. Несмотря на это, часть жителей края считает переход на газ единственным способом сократить расходы, тогда как другие уверены, что нынешний кризис носит временный характер и не приведет к массовому переоборудованию автомобилей. Перебои с поставками бензина летом привели к длинным очередям на автозаправках, а многие жители края начали рассматривать газомоторное топливо как альтернативу традиционному бензину.

Проблема с топливом возникла на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

Стоимость газа и оборудования выросла на фоне бензинового кризиса

Предприниматель из станицы Полтавской Наталья Гаряева, которая почти два десятилетия занимается пассажирскими перевозками, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что весь автопарк ее такси давно переведен на газ.

«Мы перешли на газ еще 19 лет назад. Для такси это экономически выгоднее. Сейчас практически весь "Яндекс Такси" работает на газовом оборудовании. Многие частные владельцы тоже переоборудовали машины», — сказала она.

До бензинового кризиса пропан стоил около 30 рублей за литр. Как только начались проблемы с бензином, цена выросла примерно до 45 рублей

По словам Гаряевой, нынешний ажиотаж привел не только к росту стоимости установки оборудования, но и к подорожанию самого газа.

«До бензинового кризиса пропан стоил около 30 рублей за литр. Как только начались проблемы с бензином, цена выросла примерно до 45 рублей. Оснований для такого подорожания газа не было, кроме ажиотажа и желания владельцев заправок заработать на резко выросшем спросе», — считает предприниматель.

Она отмечает, что еще недавно полный перевод автомобиля на газ вместе с оформлением обходился примерно в 60 тысяч рублей. «Сейчас, думаю, это будет уже раза в два дороже и водители уже сообщают об отдельных случаях в крае», — сказала собеседница.

По ее словам, процедура оформления остается сложной. «Сначала нужно пройти специализированную лабораторию, затем получить разрешение в технадзоре ГИБДД и только после этого внести изменения в свидетельство о регистрации автомобиля», - пояснила Наталья Гаряева.

Мастер по установке газового оборудования на автомобили из Краснодара Евгений Кузовков, говорит, что одной из главных проблем стал дефицит оборудования.

«Уже неделю ищем оборудование на легковую машину. Наши постоянные поставщики перестали отвечать. Сейчас удалось собрать комплект примерно за сто тысяч рублей только на оборудование. Это почти в два раза дороже прежнего», — рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, вместе с оформлением переоборудование автомобиля может обойтись владельцу уже примерно в 150 тысяч рублей.

Водители не считают переход на газ панацеей

Депутат городского собрания Анапы Олег Янцен считает, что массовый переход автомобилистов на газ сдерживает не только стоимость оборудования, но и техническая сложность установки.

Чем современнее машина, тем сложнее и дороже ее переводить на газ. Старые модели переоборудовать проще

«Все зависит от автомобиля. Чем современнее машина, тем сложнее и дороже ее переводить на газ. Старые модели переоборудовать проще. Кроме того, устанавливать оборудование имеют право только лицензированные организации, которые затем выдают документы для регистрации в ГИБДД», — отметил он. По мнению депутата, даже при высоком спросе быстро перевести значительное количество автомобилей на газ невозможно и вряд ли это произойдет.

Гражданский активист и автомобилист, владелец электромобиля Илья Гоголинский разделяет мнение депутата и считает что массово перейти на альтернативную энергию для российских автомобилей не получится из-за многих факторов. Он отметил, что в целях экологичного отношения к окружающей среде, он сам еще до бензинового кризиса пробрел электромобиль.

При этом он напомнил, что почти полвека назад газ для Европы был так же переходным альтернативным топливом и некоторые страны до сих пор пользуются газом, но в основном вся Европа пересаживается на экологичные электромобили, не зависимые ни от бензина, ни от газа.

«Россия сейчас проходит ранний европейский «бензино -газовый» этап, так как инфраструктура электромобилей в РФ пока не позволяет быстро повторить европейский путь. Но не думаю, что люди в массовом порядке будут переходить на газ. Возможно, будут пользоваться общественным транспортом, возможно, меньше будут ездить на индивидуальных авто, пересядут на велосипеды. Некоторые предприниматели, связанные с транспортными перевозками, возможно и перейдут на заправку газом», - считает он.

Я вот решил продать машину, так как без бензина куда доедешь? Но никто не реагирует на объявление.

Автомобилист из Краснодара Павел, который попросил не называть его полное имя, считает изоляцию от прогрессивных стран, «катастрофой, отбрасывающей РФ на столетие назад».

«Я не вижу никакого прогресса. Куда не ткни, всюду проблемы. То бензина нет, то воды, то еды, то света, то газа… на дефиците сразу начинают наживаться спекулянты. Государству до лампочки, как живут обычные люди. Я вот решил продать машину, так как без бензина куда доедешь? Но никто не реагирует на объявление. Люди сами не знают, куда теперь девать своих «железных коней». Осталось пересесть на ослов. И у нас скопятся груды металлолома. О каких электромобилях в РФ можно говорить? У нас нет экологической культуры. Многие о них и не слышали. У нас нет никаких экологических программ по переходу на альтернативные виды энергии», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Активистка из Новороссийска Жанна Мингалевич не считает переход на газ универсальным альтернативным выходом из ситуации.

По ее словам, дефицит бензина действительно сохраняется, однако жители постепенно приспособились.

«У нас в Новороссийске кто-то стоит в очередях, кто-то покупает более дорогой бензин, многие пересели на общественный транспорт. Если постоять три-четыре часа, можно заправиться и этой заправки хватает почти на неделю при разумном использовании», — рассказала она.

Мингалевич считает, что строительство новых газовых заправок само по себе не решит проблему. «Сегодня все перейдут на газ, а завтра возникнет другая проблема. Это не решение причины кризиса», - уверена активистка.

Гражданский активист из Тихорецка Денис Джалагания сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не заметил массового интереса к газовому оборудованию. «Я лично даже не думал на эту тему и среди моих знакомых никто не переводил машины на газ. Я такого массового процесса у нас в Тихорецке пока не наблюдаю», — сказал он.

Газ остается выгоднее бензина

Пенсионер из Лазаревского Михаил Баранов рассказал, что пользуется автомобилем на газе уже давно.

«Я купил лет 10 назад старую "Волгу", которая уже была оборудована газовой системой. Использую машину для строительства дома и перевозки грузов в горах. Работает спокойно, никаких проблем нет», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, его решение о переходе на газ было принято задолго до нынешнего бензинового кризиса и связано прежде всего с экономией. И его знакомые и соседи так же давно «сидят на газе».

«Я заправляюсь в Сочи на Мацесте, когда бываю у родственников в гостях. Там хорошая заправка ООО «НефтоГаз». Вообще газовых заправок много. Конечно, меньше чем бензиновых в разы, но тем, кто на газе, их хватает», - пояснил пенсионер.

Рост спроса признали и участники рынка

По данным «Коммерсанта», отдельные сервисные центры Краснодарского края принимают клиентов уже на сентябрь—октябрь, а некоторые вовсе перестали записывать новых заказчиков. Представители компании «Газпром газомоторное топливо» сообщили изданию, что количество обращений по вопросу перевода автомобилей на газ выросло на 35–40 процентов, хотя говорить о массовом переходе водителей пока преждевременно.

Похожие данные приводят «Деловая газета.Юг», РБК Краснодар и Expert South.

Автомобилисты обращают внимание на другое обстоятельство: вместе со спросом выросли стоимость оборудования, сроки ожидания установки и цена пропана, что заметно снижает ожидаемый экономический эффект.

«Нынешний ажиотаж может привести и к увеличению числа нелегальных мастерских, предлагающих установить оборудование без необходимых разрешений и документов, что создает дополнительные риски безопасности», считает водитель такси из Сочи Владислав.

По его словам, он уже получал такие предложения от владельцев нелегальных гаражей в зоне кладбища в Сочи, где много кустарных нелегальных автомастерских, оказывающих разные услуги в обход официальной регистрации.

«Газобаллонное оборудование не считается более опасным, чем бензиновая система, если оно установлено сертифицированной организацией и проходит регулярное техническое обслуживание. Но если какой-нибудь «народный умелец» возьмется установить газовое оборудование на машину, то на воздух могут взлететь не только сами водители и пассажиры, но и те, кто окажутся рядом с ними в пробках», - предупреждает Владислав.

«Основные риски связаны не с самим видом топлива, а с нарушениями при монтаже», - подтвердил версию водителя из Сочи, мастер со стажем из Краснодара Евгений Кузовков.