×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:27, 11 июля 2026

Подозреваемый принес публичные извинения за кражу велосипеда в Краснодаре

Житель Челябинска приносит публичные извинения на камеру. Кадр из видео в Telegram-канале полиции Краснодара – https://t.me/mvd23krasnodar/8057

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция Краснодара опубликовала видео, на кадрах которого 35‑летний житель Челябинска принес публичные извинения за кражу велосипеда.

Ролик с извинениями подозреваемого в краже велосипеда 10 июля в своем Telegram-канале опубликовала полиция Краснодара.

"Задержан за кражу велосипеда. Я признаю вину, я был в нетрезвом состоянии и раскаиваюсь со всей силой, и вообще больше такого никогда не повторится. Извините меня, пожалуйста!" – сказал на кадрах ролика подозреваемый.

На видео он показан стоящим в помещении, на его руки надеты наручники.

35‑летний житель Челябинска заподозрен в краже велосипеда на улице Кубанская Набережная. Он покатался на нем, а затем продал случайному прохожему за 6 000 рублей. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения, пояснила пресс-служба полиции Краснодара в описании к ролику.

Видео с извинениями подозреваемого в краже велосипеда 10 июля также опубликовал Telegram-канал "Краснодар Туподар". На 08.20 мск 11 июля этот пост набрал около 4,2 тысячи просмотров и 14 комментариев. Часть их авторов сочла неуместными публичные извинения.

"Какая же [яркоэкспрессивное выражение] практика "извинения на камеру", – отметил B.B. Rodriquez.

"Бред! Кому вообще нужны эти извинения?" – задался вопросом пользователь с ником IRB.

"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
05:30, 11 июля 2026
Дошло до суда дело Александра Власова
Пляж в Анапе. Фото: Юрий Озаровский https://vk.com/seaoz?z=photo-145347798_457421548%2Fwall-145347798_304322
16:44, 10 июля 2026
Качество песка в Анапе вызвало дискуссию на фоне сообщений об открытии новых пляжей
Задержанные ФСБ в Москве и Краснодаре. Стоп-кадр видео НАК / YouTube и стоп-кадр видео "Новости Первого канала" / "ВКонтакте". Коллаж "Кавказского узла".
02:50, 10 июля 2026
Подозреваемые в подготовке терактов против военных задержаны на Кубани и в Москве
Очередь на астраханской заправке. Скриншот фото "Пункт А" от 09.07.26, https://punkt-a.info/news/glavnoe/v-pervyy-den-novykh-pravil-otpuska-benzina-na-astrakhanskikh-azs-tvoritsya-khaos
20:49, 9 июля 2026
Введение ограничений на продажу бензина не помогло избиваться от очередей на юге России
Утечка с затонувшего танкера близ Анапы. Скриншот видео https://t.me/greensatru/218
11:58, 9 июля 2026
Спутниковый мониторинг зафиксировал утечку с затонувшего танкера близ Анапы
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
14:30, 10 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:02, 10 июля 2026
Карапетян Самвел
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
10:46, 10 июля 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС). Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 июля 2026, 03:31
Топливный кризис вызвал рост спроса на газобаллонное оборудование в Астрахани

Цена бензина на АЗС "Аско" повысилась на 10 рублей между 8 и 10 июля. Фото корреспондента "Кавказского узла".
11 июля 2026, 01:33
Подорожание бензина ударило по бюджету махачкалинцев

Акция протеста в Тбилиси. Interpressnews/https://www.interpressnews.ge/ka/article/859496-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs
10 июля 2026, 23:58
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 590 дней

Последствия оползней в Уркарахе. Фото: Правительство Дагестана / Telegram
10 июля 2026, 21:22
Житель Уркараха добился через суд права на выплаты за поврежденный оползнем дом

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше