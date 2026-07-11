Подозреваемый принес публичные извинения за кражу велосипеда в Краснодаре
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Полиция Краснодара опубликовала видео, на кадрах которого 35‑летний житель Челябинска принес публичные извинения за кражу велосипеда.
Ролик с извинениями подозреваемого в краже велосипеда 10 июля в своем Telegram-канале опубликовала полиция Краснодара.
"Задержан за кражу велосипеда. Я признаю вину, я был в нетрезвом состоянии и раскаиваюсь со всей силой, и вообще больше такого никогда не повторится. Извините меня, пожалуйста!" – сказал на кадрах ролика подозреваемый.
На видео он показан стоящим в помещении, на его руки надеты наручники.
35‑летний житель Челябинска заподозрен в краже велосипеда на улице Кубанская Набережная. Он покатался на нем, а затем продал случайному прохожему за 6 000 рублей. Подозреваемому грозит до пяти лет заключения, пояснила пресс-служба полиции Краснодара в описании к ролику.
Видео с извинениями подозреваемого в краже велосипеда 10 июля также опубликовал Telegram-канал "Краснодар Туподар". На 08.20 мск 11 июля этот пост набрал около 4,2 тысячи просмотров и 14 комментариев. Часть их авторов сочла неуместными публичные извинения.
"Какая же [яркоэкспрессивное выражение] практика "извинения на камеру", – отметил B.B. Rodriquez.
"Бред! Кому вообще нужны эти извинения?" – задался вопросом пользователь с ником IRB.
"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".
"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".
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