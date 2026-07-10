Военный осужден в Нальчике за неявку в часть

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Суд в Нальчике приговорил военнослужащего Идриса Хашагульгова к пяти годам заключения, признав его виновным в уклонении от прохождения военной службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Согласно материалам дела, военнослужащий Хашагульгов без уважительных причин 11 августа 2025 года, то есть в период мобилизации, не явился на службу в воинскую часть, информирует пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на странице во "ВКонтакте".

12 мая 2026 года Хашагульгов был обнаружен сотрудником полиции в городе Сунже Ингушетии, а "с 11 августа 2025 года до 12 мая 2026 года Хашагульгов проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в сообщении суда.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Хашагульгова виновным в неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца 1 и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, дело Идриса Хашагульгова на рассмотрение поступило 29 июня, приговор был вынесен 8 июля судьей Пятовым.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Равиля Садыкова к одному году заключения, признав его виновным в отсутствии на службе не более одного месяца.