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16:00, 7 июля 2026

Аналитики объяснили трехкратный возврат дела Канцалиева силовикам

Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неоднократный возврат полицейским дела о дискредитации армии в отношении жителя Кабардино-Балкарии Сосруко Канцалиева является исключением из судебной практики. Силовикам трижды пришлось направлять дело в суд, поскольку они не смогли устранить нарушения в материалах, указали аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что Нальчикский горсуд три раза вернул полицейским дело о дискредитации армии в отношении местного жителя Сосруко Канцалиева, так как протокол был составлен без его участия. Сам Канцалиев, предположительно, находится в зоне СВО.

Поскольку в деле Сосруко Канцалиева идет речь об административном правонарушении, то у суда чуть больше возможности замять его, указал юрист Евгений Смирнов. "Практика неоднократного возврата протоколов существует, зачастую это следствие плохой подготовки дела", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если протокол был составлен без участия подсудимого, и он не был ознакомлен с его содержанием, то суд, согласно закону, может вернуть материалы силовикам. Полиция вполне могла установить местонахождение Канцалиева, даже если он находился в зоне СВО, связавшись с министерством обороны, пояснил юрист.

Смирнов добавил, что неоднократно слышал о случаях возврата подобных дел судом. "Сроки такой "карусели" материалов не ограничены, могу пересоставлять хоть 50 раз. Но если выйдут сроки давности, человека не будут привлекать к ответственности", – уточнил юрист.

По делу Канцалиева суд "проявил характер", а протокол был возвращен потому, что за ним не стояло чьего-то сильного интереса, считает директор исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский. "Если на суд сразу не надавили, то, значит, не было желания давить", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вероятно, полиция не решилась на четвертую попытку передать протокол в суд из-за невозможности исправить его, продолжил он. "Суд в своем постановлении говорит, что надо исправить. Если они два раза не придумали, как это можно исправить, значит у них нет возможности это исправить", – полагает аналитик.

Неоднократный возврат дела силовикам – это скорее исключение, чем правило, добавил он. "Чемпионом отказов по таким протоколам обычно были суды Санкт-Петербурга", – подчеркнул Верховский.

Срок давности по административной статье о дискредитации армии составляет 90 дней, и если за это время судья не вынес решение в первой инстанции, то человека не будут привлекать к ответственности, пояснил на условиях анонимности сотрудник правозащитного проекта.

Он отметил, что судьи пытаются избегать практики прекращения дел. "Они действительно предпочитают возвращать материалы полиции для устранения недостатков", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если силовики не известили человека о составлении протокола, то это существенное нарушение, отметил он. "На основании материалов дела с таким протоколом не может быть вынесено решение", – пояснил сотрудник правозащитного проекта.

Он тоже обратил внимание, что силовики вполне могли найти Канцалиева. "На время заключения контракта с министерством обороны меняется адрес регистрации на место дислокации воинской части. Соответственно повестка может приходить туда, а в суд – на "Госуслуги", – пояснил правозащитник.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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