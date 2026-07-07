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11:02, 7 июля 2026

Восемь жителей Кабардино-Балкарии заподозрены в подготовке нападений на силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены террористической ячейки, действовавшей в Баксанском районе, готовили в Кабардино-Балкарии нападения на здания правоохранительных органов, заявили в ФСБ.

По версии следствия, члены законспирированной ячейки, запрещенной в РФ международной террористической организации, действовавшей в Баксанском районе, готовили нападения в Кабардино-Балкарии на здания правоохранительных органов, чтобы завладеть оружием и затем перейти на нелегальное положение.

Силовики задержали восемь членов ячейки. В ходе обысков по адресам их проживания в тайнике обнаружены 10 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, 500 патронов, 5 килограммов пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления, 18 ножей, 3 радиостанции "Моторола", медикаменты, снаряжение для проживания в горно-лесистой местности и продукты, привел сегодня "Интерфакс" сообщение ФСБ.

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации. Все задержанные арестованы, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что 29 мая силовики рапортовали о задержании в Новороссийске мужчины, который собрал взрывное устройство и готовился к подрыву путей. По версии спецслужбы, он действовал по указаниям украинских кураторов.

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Автор: "Кавказский узел"

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