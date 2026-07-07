Альпинист умер на Эльбрусе

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На высоте около 5,5 тысячи метров стало плохо альпинисту из Санкт-Петербурга, он скоропостижно скончался. Для эвакуации тела к месту гибели выдвинулись спасатели.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года при восхождении на Эльбрус стало плохо альпинисту из Коста-Рики, спасти его не удалось.

На высоте около 5,5 тысячи метров на горе Эльбрус при восхождении погиб альпинист, сообщает 6 июля "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу МЧС Кабардино-Балкарии.

Информация о гибели альпиниста поступила от очевидцев, вечером для эвакуации его тела к месту гибели выдвинулась группа из 12 спасателей. По предварительным данным, погибший приехал из Санкт-Петербурга, он поднимался с группой в сопровождении гидов, информирует РИА "Новости".

По данным Следкома России, мужчина находился в составе группы из 10 человек, на высоте ему стало плохо, он скоропостижно скончался. По данному факту организована проверка.

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