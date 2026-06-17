Военный осужден в Нальчике за отсутствие в пункте сбора

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Контрактник Лев Сидоров не явился на пункт сбора для отправки в воинскую часть, за что был приговорен Нальчикским гарнизонным военным судом к году лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговори военнослужащему Сидорову, признав виновным в совершении преступления по части 3.1 статьи 337 УК РФ, сообщается 16 июня на странице суда в соцсети "ВКонтакте".

Согласно материалам дела, Сидоров без уважительных причин 26 февраля этого года не явился на службу в пункт отбора на военную службу по контракту в Нальчике для последующего отбытия в воинскую часть в Ростовской области. 18 марта он все же явился в упомянутый пункт отбора.

В суде Сидоров признал вину и выразил сожаление о содеянном. Суд приговорил его к году лишения свободы.

На сайте суда указано, что дело Льва Сидорова поступило на рассмотрение суда 8 июня, приговори вынесен 16 июня судьей Е. Пятовым.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".