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15:26, 5 августа 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие на службе

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к шести годам заключения военнослужащего Ислама Гучева, признав виновным в самовольном оставлении части.

Как информировал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Согласно материалам дела, военнослужащий Ислам Гучев 26 июля 2025 года самовольно оставил место службы и 22 января текущего года был задержан сотрудником полиции на посту федеральной трассы в Успенском районе Краснодарского края. Затем 24 февраля Гучев снова самовольно оставил место службы и 8 июня сам явился в отдел полиции Прохладного.

Гучев признал вину в совершении преступлений и высказал сожаление о содеянном. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила сегодня пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что суд в Нальчике приговорил к одному году и двум месяцам заключения контрактника Гарника Мартиросяна, признав его виновным в отсутствии на службе более десяти дней.

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Автор: "Кавказский узел"

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