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00:57, 5 августа 2026

Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за неявку в часть

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам лишения свободы Казимира Чотчаева, признав его виновным в отсутствии на службе более одного месяца.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Согласно материалам дела, военнослужащий Казимир Чотчаев 28 октября 2025 года, то есть "в период мобилизации", не явился к установленному времени на службу в воинскую часть в Ингушетии, сообщила пресс-служба суда на странице во "ВКонтакте".

15 декабря того же года Чотчаев добровольно прибыл в воинскую часть, а с 28 октября до 15 декабря он проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Казимира Чотчаева виновным в отсутствии на службе свыше одного месяца и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Пресс-служба суда не называет имя осужденного, однако, согласно карточке уголовного дела на сайте суда, осужденный военнослужащий - Казимир Чотчаев. Дело поступило в суд 27 июля и 4 августа судья Пятов вынес обвинительный приговор.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Нальчике приговорил к одному году и двум месяцам заключения военнослужащего-контрактника Гарника Мартиросяна, признав его виновным в отсутствии на службе более десяти дней.

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Автор: Кавказский узел

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