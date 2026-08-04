Дончане обратились к Бастрыкину из-за перерытой основной дороги

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Для сотен жителей поселка Южный Аксайского района перекопанная основная дорога означает потерю единственного нормального пути к домам, школе, детскому саду, магазинам и остановкам общественного транспорта. Не получив ответа от региональных властей, они записали обращение к главе Следкома.

По словам жителей, их семьи буквально оказалась отрезанной от привычной инфраструктуры из-за перекрытия основной дороги, а по другой дороге просто невозможно проехать.

Видеообращение местных жителей опубликовал "Блокнот Ростов" на своей странице во "ВКонтакте". Группа насчитывает более 27 тысяч подписчиков, публикация к 18.20 мск набрала более 700 просмотров.

"20 июля 2026 года была перекопана основная дорога по улице Французской, через которую мы могли добираться до детского сада, школы, магазина, транспортной развязки. Теперь мы остались в безвыходном положении. Альтернативной дороги здесь не предусмотрено. То, что администрация называет альтернативной дорогой, просто непригодно: нет освещения, нет никакого покрытия", - жалуются местные жители.

О своей правоте говорят и собственники земельных участков, по которым многие годы проходил проезд. Один из владельцев земельного участка, на которой теперь проложена дорога, утверждает, что его права были нарушены задолго до нынешнего конфликта.

"В коттеджном поселке Южный мы столкнулись с вопиющим фактом. Посреди моего собственного участка, предназначенного под индивидуальное жилищное строительство, проложили асфальтированную дорогу. Кроме того, на участке установили трансформаторную подстанцию. Прошу принять меры", - потребовал он.

Таким образом, сегодня спор фактически разделил жителей поселка: одни требуют сохранить возможность проезда, другие настаивают на защите своего права собственности. В поселке более 400 участков, но официальной дороги нет. По словам жителей, сейчас отсутствует не только транспортная, но и пешеходная доступность.

"На территории коттеджного поселка Южный расположено более 400 земельных участков. Здесь проживают обычные люди, многодетные семьи, граждане, получившие жилье от государства, инвалиды, дети-сироты. При этом на территории поселка отсутствуют земельные участки с видом разрешенного использования под дорогу", - рассказала местная жительница.

По словам жителей, весной они уже обращались в надзорные органы, но они получили ответ, что оснований для участия прокуратуры в указанном процессе не усматривается. Особенно тяжело ситуация отражается на семьях с маленькими детьми.

"Сейчас дорога полностью перекопана. По ней невозможно проехать ни на машине, ни пройти с детской коляской. Альтернативный путь непригоден - весь в ямах, грунте", - говорит одна из жительниц. "У меня 14 детей, из которых восемь учатся: четверо школьников и четверо студентов. Так называемый альтернативный обход увеличит путь детей примерно в четыре раза. Мы сегодня специально проверяли это на видео. Один из моих детей идет в первый класс", - возмутилась другая.

Новый маршрут вызывает опасения не только из-за расстояния, но и освещенности дороги и ее отдаленности от людей.

О проблеме отсутствия сообщения в поселке писал 21 июля Telegram-канал Privet-Rostov.ru.

Тогда из-за перекопанной основной дороги скорая помощь не смогла добраться до места назначения, что стало большим риском для здоровья тех, кто нуждался в срочной помощи.

Сегодня глава Следственного комитета России Бастрыкин затребовал доклад по обращению жителей об отсутствии надлежащей транспортной доступности, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"Граждане сообщают, что в поселке, где расположено более 400 земельных участков, в том числе выделенных многодетным семьям, отсутствует надлежащая транспортная доступность. Указанное затрудняет проезд людей к своим домам, а также машин спецслужб к участкам. Дорога, по которой ранее осуществлялся проезд, находится в частной собственности, в связи с чем гражданам предлагается выкупить земельные участки, по которым она проходит, либо оплачивать проезд".

В сообщении ведомства отмечается, что неоднократные обращения заявителей в уполномоченные органы результатов не принесли. По данному факту следственными органами по Ростовской области проводится доследственная проверка.

"Кавказский узел" также писал, что жители хутора Красный Крым Мясниковского района Ростовской области пожаловались, что в их домах уже неделю нет воды, а чиновники не могут назвать сроки возобновления ее подачи.