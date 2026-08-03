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04:59, 3 августа 2026

Два человека получили ранения во время стрельбы в Волгодонске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время конфликта в Волгодонске один из его участников открыл стрельбу из травматического пистолета, два человека получили ранения. Стрелявший арестован.

Суд в Волгодонске арестовал местного жителя, который в ходе конфликта устроил стрельбу из травматического пистолета, в результате которой получили ранения два человека.

Инцидент произошел 1 августа около дома на улице М. Горького. Поругались несколько человек, в итоге один из них травмировал двух оппонентов. Была установлена личность стрелявшего, им оказался 36-летний местный житель, пишет РИА "Новости".

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщает "Блокнот-Ростов".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле были арестованы два человека, которые устроили перестрелку в Ростове-на-Дону, в ходе которой получили ранения два человека.

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Автор: "Кавказский узел"

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