Два человека получили ранения во время стрельбы в Волгодонске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время конфликта в Волгодонске один из его участников открыл стрельбу из травматического пистолета, два человека получили ранения. Стрелявший арестован.

Суд в Волгодонске арестовал местного жителя, который в ходе конфликта устроил стрельбу из травматического пистолета, в результате которой получили ранения два человека.

Инцидент произошел 1 августа около дома на улице М. Горького. Поругались несколько человек, в итоге один из них травмировал двух оппонентов. Была установлена личность стрелявшего, им оказался 36-летний местный житель, пишет РИА "Новости".

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщает "Блокнот-Ростов".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле были арестованы два человека, которые устроили перестрелку в Ростове-на-Дону, в ходе которой получили ранения два человека.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.