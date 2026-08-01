Боец из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Коваль убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 2055 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2054 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

В Кайтагском районе Республики Дагестан в рамках смены для детей погибших участников СВО депутат парламента Дагестана Марат Алияров отчитался о передаче матери погибшего добровольца Владимира Коваля медали БФ "Защитник Отечества", которой ее сын был награжден посмертно. Также семье передали сертификат, пишет депутат в своем TГ-канале.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500 Не менее 4727 бойцов из СКФО и 4773 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2055 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.