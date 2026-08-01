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13:00, 1 августа 2026

Жители Дагестана указали властям на нерешенную проблему с высокими ценами на бензин

Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на бензин в Дагестане по-прежнему остаются высокими, однако вместо мер по их снижению чиновники объявили о проверках ранее закрытых АЗС для возобновления их работы, заявили местные жители в соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июля жители Дагестана пожаловались в соцсети на высокие цены на горючее. Они потребовали от властей и антимонопольщиков остановить рост стоимости топлива на заправках и проверить владельцев АЗС на возможный сговор.

Власти с августа начнут в Махачкале проверки закрытых автозаправок, чтобы возобновить их работу. Инвентаризацию проведут совместно с Союзом предпринимателей Дагестана. Владельцы уже устраняют нарушения по пожарной безопасности и размещению объектов. Работать снова смогут только АЗС, полностью соответствующие нормам, передала РГВК "Дагестан".

Репортаж телеканала 31 июля разместил Instagram*-паблик dagestan_news__, на который подписано около 64,7 тысячи пользователей. На 13.00 мск 1 августа этот пост набрал 32 отметки "Нравится" и 20 комментариев.

Пользователи указали, что возобновление работы закрытых АЗС само по себе не решит проблему дорогого бензина, и вновь потребовали от властей добиться снижения цен.

"Цены лучше опустите, чем открывать", – написал kurban202. "Верните адекватные цены на бензин", – потребовал m_vasilov77_.

Некоторые пользователи связали планы по открытию АЗС с уже произошедшим ростом цен и усомнились, что топливо подешевеет.

"Цены на топливо уже достигли нужного уровня. Уже можно разрешить работу!" – заявил m_rafis59.

"Цены тоже упадут, да? А то поднялись и опускаться не хотят", – отметил gasan62000.

Комментаторы задались вопросом, когда власти займутся стоимостью топлива и смогут ли они повлиять на ценообразование.

"А про цены, которые выросли до потолка, когда будут говорить?" – спросила zhasmina7900.

"Что, и цены вы будете устанавливать?" – написал magomed54456.

По мнению участников обсуждения, открытие АЗС не должно подменять решение проблемы с ценами. Подорожание бензина они также связали с сокращением числа работающих заправок.

"Ничего не нужно открывать, цену нужно вернуть", – считает lsiam2924.

"Если одни закрыли, остальные должны в два раза дороже продавать?" – задался вопросом grom._444.

Часть пользователей скептически оценила предстоящие проверки АЗС и предположила, что они не приведут к изменению ситуации.

"Почему-то уверен, что ничего не исправят: денежку занесут – и всё", – заявил haz_ov.

"Ждут, пока цены опять поднимутся до 200 рублей", – считает marr77rr.

Напомним, топливный кризис вынудил водителей в регионах юга России массово переводить автомобили на газ, что привело к большим очередям в автомастерских. Аналитики предупреждали, что из-за длительного ожидания автомобилисты вынуждены обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

При этом массовый переход на газ не поможет преодолеть топливный кризис из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, отметили аналитики.

Быстро создать такую инфраструктуру невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, сложившаяся ситуация стала поводом обратить внимание на уже существующие программы, которые развиваются значительно медленнее, чем планировалось.

Массовый переход на газ не станет долгосрочной тенденцией, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. После решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС спрос на установку ГБО снизится, пояснил он.

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Автор: "Кавказский узел"

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