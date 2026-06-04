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17:46, 4 июня 2026

Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Курортный сезон в Анапе открылся  на фоне  резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из‑за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке «Кавказского узла».

1 июня 2026 года на черноморском курорте Анапа официально стартовал купальный сезон. Накануне его открытия по побережью ударили шторм и ливни. Завезенный карьерный песок, обильно разбавленный глиной, превратился в вязкую грязь, а прибрежные воды окрасились в коричневый цвет. По словам эколога Игоря Шкрадюка, "у берега образовалась грязная полоса воды шириной в сотни метров. Более того, 31 мая мы зафиксировали свежий выброс мазута на пляже села Супсех".

Прибрежная вода в Витязево и на Золотом берегу. Скриншоты видео https://t.me/MoreOz/125614, https://t.me/MoreOz/125729Экологи и активисты говорят о системных проблемах: разливы нефтепродуктов повторяются, а завозимый для «рекультивации» дешевый глинистый песок превращает пляжи в скользкое месиво и ухудшает прозрачность воды. Так, по словам  анапского активиста Ильи Гоголинского, после дождя 31 мая все "превратилось в скользкое месиво. "Люди падают, не доходя до воды. Вся эта глина смывается штормом в море, уничтожая прозрачность воды", рассказал он "Кавказскому узлу".  Активисты предупреждают о системных проблемах и угрозе срыва сезона. Городские власти признают, что для отдыхающих доступны лишь отдельные территории.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

"Высокий берег". Скриншот https://t.me/MoreOz/125867Галечные  пляжи

"Высокий берег" 

Инфраструктура готова, но береговая линия замусорена ветками и водорослями. Здесь разрешено нахождение на берегу и купание в обуви (из-за гальки). Здесь нет глиняных наносов.

"Малая бухта"

Пляж готов пляж к приему туристов. Купание и нахождение на шезлонгах разрешено. Защищенная акватория, в которой вода очищается быстрее, чем на открытых участках, визуально чистая зона.

Пляж Сукко

Открыт без ограничений. Крупная галька, глубоководный залив. Карьерный песок не завозили, но на берегу есть бытовой мусор из местной реки.

"Большой Утриш" 

Галечный пляж в заповедной зоне. Пляж открыт, разрешено купание. Качество воды выше, чем в черте города, при удалении от берега относительно прозрачная.

Центральный пляж после шторма. Фото https://t.me/maksanapskii/20298Проблемные песчаные пляжи «безопасной зоны»

Центральный пляж 

Официально открыт. Засыпан песчано‑глиняной смесью, после дождя образовались глубокие грязевые борозды, встречаются строительные отходы – металлоконструкции, колышки разметки. Вода у берега мутная, коричневая. Высокий риск травм из‑за скрытой под грязью арматуры, неровного застывшего комками грунта.

 "Лечебный пляж"

Офицаильно открыт.  На пляж завезен некондиционный грунт с примесью глины, который после дождей превращается в жидкую грязь. Купание официально разрешено, вода непрозрачная и содержит взвесь из‑за размыва суглинка и  жидкой грязи у кромки. Нулевая видимость в воде повышает риск наступить на скатов‑хвостоколов, которые подходят к отмелям.

Пляжи Пионерского проспекта до санатория "Бимлюк"

Разрешен проход и отдых; работают спасательные посты. Природный кварцевый песок засыпан слоем карьерного суглинка, поверхность которого покрывается коркой и затем превращается в пыль. Качество воды ухудшается из‑за смыва глинистых частиц. Есть опасность из-за пылеобразования, и риск травм на скользких после дождей участках.

Пляж Витязево 

Открыт частично только 1 км в районе ул. Скифской; остальная зона закрыта. Завезенный песок размыт дождями, берег в промоинах. Вода у промоин с повышенной мутностью.  Купание безопасно только в пределах разрешенного километра.

Пляж Джемете. Фото https://t.me/MoreOz/125747Закрытые и опасные зоны

Пляжи  Джемете (от "Бимлюка" до "Рябинушки")

Закрыт, купание запрещено, нахождение ограничено. Пляж перекопан грейдерами, завезенная ранее песчано‑глиняная смесь смыта в море. У берега – широкая полоса жидкой грязи. Проход вдоль берега возможен только в плотной обуви.

Пляжи Пионерского проспекта (от "Рябинушки" до Витязево)

Закрыт, купание категорически запрещено. Натуральные дюны уничтожаются, продолжается отсыпка песка, фактически – строительная площадка с работающей спецтехникой. Качество воды ухудшено из‑за смыва грунта.

Пляж станицы Благовещенской

Закрыт, купание запрещено. Песчаные косы под угрозой размыва, «чистый слой» не сформирован, работы по его формированию не начались. Территория признана опасной из-за сильных донных течений после штормов. Опасность сильных течений, есть риск обрушения песчаных кос.

Предупреждение на пляже. Фото https://t.me/MoreOz/125840Бугазская коса

Закрыта, купание запрещено.  Береговая линия сильно изменена штормами, отмечаются наносы морского мусора. Территория «дикая», официально не контролируется спасательными службами, инфраструктуры нет,  максимальные риски отбойных течений.

Дикие пляжи Супсех - Сукко - Утриш, лиманы Витязево

Закрыты, действует категорический запрет на купание и нахождение. На пляже  в Супсехе — свежий выброс мазута был зафиксирован 31 мая (фракции до 6 см). У лиманов – гниение водорослей и размыв. Вода застойная, с неприятным запахом в лиманах. Опасности нахождения в районе – токсическое загрязнение нефтепродуктами, инфекционные риски, нестабильный берег.

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