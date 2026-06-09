Пользователи соцсетей высмеяли рассуждения Кондратьева о мазуте на пляжах

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал летний отпускной сезон, заявив, что мазут на пляжах “всегда был”. Пользователи Telegram сочли рассуждения главы региона абсурдными.

Как писал "Кавказский узел", сразу трое чиновников 6 июня заверили в безопасности пляжей Анапы, сравнив пляжи с Лазурным побережьем Франции, а песок с таиландским. Слова чиновников бездоказательны, а затянувшаяся засыпка новым песком отпугивает туристов, заметили пользователи Telegram. Вице-премьер России на следующий день заявил, что решение об открытии пляжей Анапы может быть принято 15 июня.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Видеокомментарий Кондратьева по поводу курортного сезона в Краснодарском крае опубликовал сегодня кремлевский журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Репортер спросил чиновника, “что с летним отпускным сезоном”, упомянув, что “проблемы на некоторых пляжах” и мазут. Кондратьев в ответ заявил, что курортный сезон”начался” и “он продолжится”.

На уточняющий вопрос о мазуте глава края заявил, что проблема не нова, а оценки ее масштабов субъективны. “И в моем детстве, и в вашем - мазут всегда был. Вопрос только в том, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит: ого, его много! А на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть”, - заявил губернатор.

Он добавил, что отдыхающих в Анапе уже много и жалоб на мазут от них не поступает.

“Если бы там был мазут, то поверьте, уже наверное сегодня огромное количество отдыхающих из Анапы об этом бы написало. Ну либо просто бы призвали других отдыхающих просто не ехать в Анапу. Но этого нет. Значит, то, о чем так много говорят и кто-то что-то где-то как-то пытается... - это все неправда”, - заключил Кондратьев.

“Философия, достойная Беркли: если мазут не наблюдают чиновники - существует ли он?” - прокомментировал логику губернатора редактор “Юга.ру” Денис Куренов.

Читатели Telegram-канала SHOT саркастически прокомментировали рассуждения Кондратьева. “2030-й: Апокалипсис не остановит курортный сезон в Краснодарском крае”, - написал Tony.

“Все правильно он говорит. Если закрыть глаза, то тебя никто не видит, верно же? Ведь верно? Да?” - иронизирует Андрей. “Там целая экологическая катастрофа произошла и еще лет 20 будут последствия. Прямо совет дня (...), давайте все глаза закроем”, - возмутилась Анна.

“Какой замечательный губернатор и ответственный руководитель, как повезло жителям Краснодарского края!! Хорошо, что я не живу в Краснодарском крае”, - заметил Кирилл. “Страшно с такими людьми у власти: такой может и про радиацию так сказать: радиацию не видно, а значит ее и нет; а если и видят, вопрос только в том, кто и сколько”, - рассуждает Andrey.

“То есть пляжи грязные, подтвердил губернатор”, - резюмировал Alexandr Perov. “Я думала это дно, но они его пробили”, - заявила Babich Eva.

“Никакой сезон в Краснодарском крае еще не начался и сомневаюсь, что сезон вообще будет”, - утверждает 469345.

Оперативный штаб Кубани сегодня отчитался, что в Анапе “для купания доступны 4,5 км песчаных, а также все галечные пляжи”. “На курорте завершили восстановление всех пляжей между санаториями “Бимлюк” и “Рябинушка”, ведут активную работу от санатория “Рябинушка” до пляжа “Охта”. После отсыпки завезенный песок боронуют, рыхлят и просеивают, насыщая кислородом”, - говорится в публикации официального Telegram-канала.

Росприродназор 1 июня не подтвердил информацию о том, что все 4,5 км песчаных пляжей - от лечебного пляжа до санатория “Бимлюк” и галечных пляжей от поселка Утриш до центрального пляжа Анапы, - получили санитарно-эпидемиологическое заключение, обратил кубанский журналист Андрей Кошик в своем Telegram-канале.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".