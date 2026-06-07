Комментаторы поинтересовались судьбой пляжей Анапы

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Решение об открытии пляжей Анапы может быть принято 15 июня, заявил вице-премьер правительства России. Неясно, будет ли продолжаться засыпка пляжей и просеивание песка, уточнили комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", сразу трое чиновников заверили в безопасности пляжей Анапы, сравнив пляжи с Лазурным побережьем Франции, а песок с таиландским. Слова чиновников бездоказательны, а затянувшаяся засыпка новым песком отпугивает туристов, прокомментировали пользователи Telegram.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Решение об открытии пляжей Анапы может быть принято 15 июня, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. "Наши туристы традиционно едут на курорты Черного моря, Каспийского, Азовского. И, конечно, мы все ждем, что 15 числа уже окончательно будет принято решение по открытию оставшихся пляжей в Анапе, которые сейчас уже подготавливаются. Все это, конечно, будет способствовать тому, чтобы наши граждане могли отдохнуть", - приводит его слова ТАСС.

Сообщение перепостил в своем Telegram-канале блогер Макс Анапский. Запись набрала пять комментариев.

"Довольно оптимистично - открыть все пляжи до 15 июня. Дальше гостевого проезда начинаются широкие пляжи, объем работ очень большой", - прокомментировал он.

"Вопрос только, что это значит. Пляжи до конца не отсыпали, но их откроют?" - спросил Vitaliy.

На высоком уровне дано добро,судя по всем высказываниям. Судя по всему, часть крымского турпотока осядет в Анапе в этом году. Вопрос только в отсыпке, будет ли она до упора, тогда к концу июля только будет открытие Джемете ближе к Витязево, или решат так оставить до осени и махнуть рукой. - предположил Anton T.

Управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапских пляжей, где привозной песок еще не засыпали. В Анапе купальный сезон официально продлится с 1 июня до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны. По данным на 3 июня, работали 4,5 километра песчаных пляжей, туристов призывали покинуть территории, где продолжается засыпка новым песком. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка. Завершено просеивание песка от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк", сообщила мэр 4 июня Анапы. Власти обещали открыть все пляжи к 1 июня, однако большинство песчаных пляжей закрыто, подчеркнули комментаторы.

Блогеры публикуют фото и видео с открытых пляжей Анапы, на которых множество туристов.

"Центральный пляж Анапы бьёт рекорды по посещаемости в начале сезона. Напомню, он официально открыт, есть вся инфраструктура", - пишет Макс Анапский.

Он также сообщил о продолжении работ по засыпке пляжей.

"Новый песок сначала боронуют для просушки и выравнивания, затем несколько раз двумя машинами просеивают. Сейчас прошли с просеиванием от Центрального пляжа Анапы до Джеметинского проезда, этот участок по факту готов для использования, но ориентируемся на официальные данные от главы. Далее просеивание будет идти по мере готовности от Джеметинского проезда до Витязево включительно", - написал блогер Макс Анапский.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".