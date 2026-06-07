×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:54, 7 июня 2026

Комментаторы поинтересовались судьбой пляжей Анапы

Обстановка на Центральном пляже Анапы. Скриншот фото Юрия Озаровского от 07.06.26, https://t.me/MoreOz/126224.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение об открытии пляжей Анапы может быть принято 15 июня, заявил вице-премьер правительства России. Неясно, будет ли продолжаться засыпка пляжей и просеивание песка, уточнили комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", сразу трое чиновников заверили в безопасности пляжей Анапы, сравнив пляжи с Лазурным побережьем Франции, а песок с таиландским. Слова чиновников бездоказательны, а затянувшаяся засыпка новым песком отпугивает туристов, прокомментировали пользователи Telegram.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Решение об открытии пляжей Анапы может быть принято 15 июня, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.  "Наши туристы традиционно едут на курорты Черного моря, Каспийского, Азовского. И, конечно, мы все ждем, что 15 числа уже окончательно будет принято решение по открытию оставшихся пляжей в Анапе, которые сейчас уже подготавливаются. Все это, конечно, будет способствовать тому, чтобы наши граждане могли отдохнуть", - приводит его слова ТАСС.

Сообщение перепостил в своем Telegram-канале блогер Макс Анапский. Запись набрала пять комментариев.

"Довольно оптимистично - открыть все пляжи до 15 июня. Дальше гостевого проезда начинаются широкие пляжи, объем работ очень большой", - прокомментировал он.

"Вопрос только, что это значит. Пляжи до конца не отсыпали, но их откроют?" - спросил Vitaliy.

На высоком уровне дано добро,судя по всем высказываниям. Судя по всему, часть крымского турпотока осядет в Анапе в этом году. Вопрос только в отсыпке, будет ли она до упора, тогда к концу июля только будет открытие Джемете ближе к Витязево, или решат так оставить до осени и махнуть рукой. - предположил Anton T.

Управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапских пляжей, где привозной песок еще не засыпали. В Анапе купальный сезон официально продлится с 1 июня до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны.  По данным на 3 июня, работали 4,5 километра песчаных пляжей, туристов призывали покинуть территории, где продолжается засыпка новым песком. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка. Завершено просеивание песка от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк", сообщила мэр 4 июня Анапы. Власти обещали открыть все пляжи к 1 июня, однако большинство песчаных пляжей закрыто, подчеркнули комментаторы.

Блогеры публикуют фото и видео с открытых пляжей Анапы, на которых множество туристов.

"Центральный пляж Анапы бьёт рекорды по посещаемости в начале сезона. Напомню, он официально открыт, есть вся инфраструктура", - пишет Макс Анапский.

Он также сообщил о продолжении работ по засыпке пляжей.

"Новый песок сначала боронуют для просушки и выравнивания, затем несколько раз двумя машинами просеивают. Сейчас прошли с просеиванием от Центрального пляжа Анапы до Джеметинского проезда, этот участок по факту готов для использования, но ориентируемся на официальные данные от главы. Далее просеивание будет идти по мере готовности от Джеметинского проезда до Витязево включительно", - написал блогер Макс Анапский.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Блогер снимает колонну бензовозов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:57, 7 июня 2026
Анапский блогер оштрафован за съемку колонны бензовозов в Крыму
01:58, 7 июня 2026
Обломки БПЛА повредили маршрутку с пассажирами в Сочи
00:59, 7 июня 2026
Врачи сообщили о состоянии пострадавших в Азовском море граждан Азербайджана
Пользователи Telegram поддержали работающих в Небуге волонтеров. Скриншот фото из Telegram-канала "Разлив на связи" от 06.06.26, https://t.me/razlivnasvyazi/328168/334317
21:00, 6 июня 2026
Пользователи Telegram поддержали работающих в Небуге волонтеров
Отдыхающие на Центральном пляже Анапы. Скриншот фото из Telegram-канала Макса Анапского от 06.06.26, https://t.me/maksanapskii/20555
18:00, 6 июня 2026
Пользователи Telegram со скепсисом восприняли сравнение пляжей Анапы и Лазурного побережья
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:51, 5 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
11:15, 4 июня 2026
Царукян Гагик Коляевич
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:33, 3 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Скопления мусора в городе Прохладный. Фото: Общественная служба новостей / https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/zhiteli-prohladnogo-v-kabardino-balkarii-pozhalovalis-chto-gorod-pogryaz-v-musore/
05 июня 2026, 23:18
Жители Прохладного назвали критической ситуацию с вывозом мусора

Митинг блока Самвела Карапетяна “Сильная Армения”. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05 июня 2026, 19:50
ЦИК назначил заседание об отмене регистрации блока Карапетяна

Обмен пленными. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
05 июня 2026, 17:24
Депутат Саралиев рапортовал об обмене пленными с Украиной

Обыск в редакции Armat Media. 5 июня 2026 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PPUhPfPjqZE&source_ve_path=OTY3MTQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.panorama.am%2F
05 июня 2026, 14:24
Редакция армянского СМИ Armat Media заявила о политическом подтексте обысков

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше