Пользователи Telegram со скепсисом восприняли сравнение пляжей Анапы и Лазурного побережья

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Сразу трое чиновников заверили в безопасности пляжей Анапы, сравнив пляжи с Лазурным побережьем Франции, а песок с таиландским. Слова чиновников бездоказательны, а затянувшаяся засыпка новым песком отпугивает туристов, прокомментировали пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапских пляжей, где привозной песок еще не засыпали. В Анапе купальный сезон официально открывается 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами. По данным на 3 июня работали 4,5 километра песчаных пляжей, туристов призывали покинуть территории, где продолжается засыпка новым песком. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка. Завершено просеивание песка от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк", сообщила мэр 4 июня Анапы. Власти обещали открыть все пляжи к 1 июня, однако большинство песчаных пляжей закрыто, подчеркнули комментаторы.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Чиновники заверили в безопасности отдыха в Анапе

За минувшие сутки сразу трое чиновников заявили, что пляжи Анапы готовы для отдыха и безопасны.

Так, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сравнил пляжи Анапы и Лазурного побережья.

"Я думаю, все нормально. Чище, я думаю, чем на Лазурном побережье", - заявил он в видеоинтервью ТАСС, отвечая на вопрос, все ли нормально в Анапе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил песок на пляжах Анапы и Таиланда.

"Краснодарский край не только сохраняет статус здравницы страны, санаторно-курортный комплекс, он развивается. И сегодня мы говорим в первую очередь про Анапу. Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд. Вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде", - приводят его слова "Вести".

С заверениями в безопасности пляжей Анапы 5 июня выступила и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Когда использованы все технологии чистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется, каждый объем контролирует, сегодня пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, абсолютно безопасны и готовы. Получили те, кто уже полностью выполнил все мероприятия, которые следуют по той технологии, которая была определена и предписана для возобновления работы пляжных территории Анапы. Поэтому там, где сегодня есть санэпид заключение, отдыхать абсолютно безопасно", - заявила она в интервью РИА "Новости".

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Комментаторы указали на бездоказательность слов чиновников

Короткий фрагмент интервью Чернышенко перепостил Telegram-канал Юг-24, к 18.00 публикация набрала 5 комментариев.

"Пробу брали на сравнение!?"- спросила Ольга.

"Есть будет в доказательство?" - поинтересовался Роман.

"Не поверю, пока его на пляже в Анапе загорающего на песке не увижу", - прокомментировал Magic.

Блогер Макс Анапский перепостил фрагмент интервью Поповой, сопроводив его словами: "В общем, дождались позитивной оценки".

Это сообщение набрало к 18.00 мск 5 комментариев.

Пользователи посетовали на неготовность большинства пляжей к работе.

"Есть только одна маленькая проблема. Вчера лично был свидетелем, как владелец отеля жаловался. Приехали туристы, отель возле пляжа на пионерском посмотрели на то, что пляжи еще не открыли и уехали. Другие приехали, посмотрели на камазы и уехали. Получается странное дело, пляжи открыты, но на джемете по факту они закрыты и людям сложно объяснить, что сейчас надо поехать туда или туда а тут тоже все будет, но когда точно - не известно", - написал AI.

"Ждём не дождёмся, когда откроют. Обещали 1 июня, потом 6-го, теперь, видимо, только после 12-го. Грустно очень", - прокомментировала Tanya.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".