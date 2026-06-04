Затягивание сроков открытия пляжей в Анапе обеспокоило пользователей сети

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Завершено просеивание песка от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», сообщила мэр Анапы. Власти обещали открыть все пляжи к 1 июня, однако большинство песчаных пляжей закрыты, подчеркнули комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапских пляжей, где привозной песок еще не засыпали. В Анапе купальный сезон официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами. По данным на 3 июня работали 4,5 километра песчаных пляжей, туристов призывали покинуть территории, где продолжается засыпка новым песком. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка. Власти 28 мая рапортовали, что на пляжах завезенный песок будет просеиваться и просушиваться, однако пользователи Telegram считают, что не получится воссоздать кварцевый песок.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Работы по просеиванию песка на первом участке завершены, сообщила сегодня мэр Анапы Светлана Маслова.



"Это 3,5 км песчаной территории от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». После отсыпки и планировки чистого слоя здесь выполнена механизированная очистка песка – двукратное просеивание и рыхление для просушки и аэрации. Так песок становится более однородным, чистым и рассыпчатым. Сейчас работы по просеиванию выполняются на втором участке протяженностью 3,5 км от «Бимлюка» до санатория «Рябинушка»", написала она в своем Telegram-канале.

Это сообщение на 14.34 мск набрало 10 комментариев.

"Весной этого года губернатор сообщил, что все пляжи Анапы будут открыты к лету. Савельев заявил, что пляжи Анапы будут открыты к 1 июня. Июнь наступил, фактически, все песчаные пляжи закрыты. А туристов, поверивших властям и забронировавших Анапу - много. К 12 июня их станет очень много, настолько много, что на территории отеля, возле бассейнов, они просто все физически не поместятся, даже стоя. Скажите, как нам, отельерам, смотреть людям в глаза? И как нам объяснить, что за полтора года вы не успели подготовить пляжи к их приезду?", - спросил пользователь Т Ч.

"И весь Пионерский проспект и Витязево ждет от вас ответа - когда вы разрешите отелям нормально работать, а туристам - хорошо отдыхать?", - добавил он в другом сообщении.

"Получается, что это г-н Савельев, губернатор и градоначальник Анапы обещали потенциальным потребителям услуги комфортный отдых?", - прокомментировал Игорь Комаров.

"Бизнес свои пляжи спасал, как мог, пока не пришла администрация и не сказала - это наша сфера влияния. Мы все сделаем сами. Открытие пляжей и сроки открытия анонсирована высшая власть, все видео есть в сети", - ответил Т Ч.

К кому обратиться с просьбой не продолжать портить пляжи? Пусть и деньги и песок себе забирают, только не портили бы дальше наши пляжи. Кусочки мазута не так страшны, как глина под ногами", - прокомментировала другое сообщение мэра Анастасия Мищенко