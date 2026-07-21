Ребенок получил ранения при атаке дронов на Сочи

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Семилетняя девочка получила в Сочи ранения из-за падения обломков беспилотника.

По данным властей, сегодня в Сочи семилетняя девочка получила ранения в результате падения обломков дрона. Ее госпитализировали, угрозы жизни нет.

"Фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи", – уточнил сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Из других сообщений оперштаба следует, что сегодня в городе объявляли тревогу из-за угрозы атаки дронов.

Девочка получила легкое ранение, уточнил мэр Сочи Андрей Прошунин.

"Задело по касательной ногу. Девочке оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всё произошло на территории храма в Центральном районе, там работают специальные и оперативные службы. В Хостинском районе зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, к счастью, людей в нём не было", – написал сегодня Прошунин в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня в Милютинском районе Ростовской области в результате падения обломков дрона загорелся лес.

Напомним, Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 20 июля в Ейске три человека получили ранения при атаке беспилотников. В ночь на 20 июля дрон атаковал танкер во время погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. 19 июля беспилотники также атаковали танкеры на терминале КТК, на одном из них произошел пожар.

Удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам, в том числе расположенным на Кубани, привели к топливному кризису. Аналитики заявили, что Дагестан вышел в лидеры по ценам на бензин. Местные жители, комментируя это сообщение в соцсети, потребовали от властей и Федеральной антимонопольной службы объяснить причины дороговизны топлива в республике.