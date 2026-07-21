Выход Дагестана в лидеры по ценам на бензин вызвал у жителей вопросы к чиновникам

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Дагестан стал лидером в стране по ценам на бензин, сообщил республиканский телеканал. Местные жители, комментируя его видеорепортаж в соцсети, потребовали от властей и антимонопольной службы объяснить причины дороговизны топлива и принять меры для снижения цен.

Как информировал "Кавказский узел", согласно данным Росстата, на 13 июля в Дагестане самая высокая цена за литр бензина составила 105 рублей.

Средняя цена за литр бензина в Дагестане достигла 135-140 рублей. Для сравнения в Москве бензин стоит 73-75 рублей, в Чечне от 84 до 90, в Северной Осетии – от 74 до 78, а в Ставропольском крае от 74 до 103 рублей, передала РГВК "Дагестан"

Таким образом разница с соседними регионами превышает 50 рублей за литр. Аналитики связывают это с логическими издержками и особенностями местного рынка, отметил телеканал.

"Самый дорогой бензин в России зафиксировали в Дагестане", – сказано в сюжете.

Комментаторы раскритиковали чиновников и антимонопольщиков

Видеорепортаж РГВК "Дагестан" о ценах на горючее в республике 20 июля опубликовал Instagram*-паблик dagestan_inform, на который подписаны около 655 тысяч пользователей. На 10.40 мск 21 июля этот пост набрал 1227 отметок "Нравится" и 401 комментарий.

Часть их авторов, позиционирующих себя в качестве жителей Дагестана, задались вопросами о причинах высоких цен на бензин. В первую очередь они адресовали вопросы властям республики.

"Куда смотрит глава региона?" – написал gorets3329. "Куда смотрят наши депутаты?" – задался вопросом omarov1315.

"А для чего нам правительство?" – спросил пользователь taiga05536.

Отдельно пользователи поинтересовались работой антимонопольной службы и результатами контроля за стоимостью топлива.

"Вопрос: ФАС куда смотрит?" – отметила elderhanovna. "В Дагестане антимонопольная служба есть, что ли?" – сказано в комментарии _arg100.

"Интересно, как контролирует антимонопольная служба, когда цены летят вверх и никто это не может остановить?" – задался вопросом пользователь miry5738.

Комментаторы раскритиковали власти за отсутствие контроля за топливным рынком. "Неудовлетворительная работа правительства республики", – считает gadji_330.

"Правительство Дагестана, вы спите или вам сказали: не суйтесь, это не ваше дело? Если простой смертный сделает нарушение, его в течение нескольких часов находят, а тут уже сколько длится анархия – всем наплевать на эту ситуацию", – написал mogomed_818_818.

"Никакого контроля нет в Дагестане: кто как хочет, так и делает", – заявил abdur_053057.

Некоторые пользователи потребовали усилить контроль, привлечь виновных к ответственности и штрафовать владельцев заправок за необоснованное повышение цен.

"Антимонопольная служба, куда смотрите? Делом займитесь, в конце концов", – призвал matimuslim1972.

"Это позор, и я надеюсь, они понесут ответственность", – отметил 1993_mutuev.

Комментаторы сопоставили стоимость бензина с уровнем зарплат и пенсий в республике.

"В Дагестане низкие зарплаты и пенсии, а цены такие, как будто московская зарплата", – указала raika057671.

"Зарплаты самые маленькие", – отметил isamagomedov277.

"У нас же зарплаты выше, чем в Москве, мы можем себе позволить и за 200 рублей", – сыронизировал пользователь zoloto_0_5.

Дагестанские предприниматели призвали стабилизировать топливный рынок

16 июля Союз предпринимателей Дагестана опубликовал в своем телеграм-канале обращение к властям, призвав принять срочные меры для стабилизации цен на топливном рынке.

Ситуация с углеводородным газом остается сложной: закупочные цены резко выросли, поставки осуществляются нерегулярно, а запасы на АГЗС постепенно иссякают, говорится в обращении.

Ранее ассоциация АЗС "Дагтопливо" заявила, что за месяц бензин в Дагестане подешевел на 25 процентов. Жители республики, обсуждая отчет объединения в соцсети, указали на сохраняющийся ажиотаж, очереди на заправках и фактический рост стоимости топлива.

8 июля жители Махачкалы сообщили о сокращении очередей на городских заправках, отметив, что цены при этом остались высокими. Через два дня бензин на АЗС Махачкалы продолжил дорожать, несмотря на отсутствие больших очередей. На одной из заправок, проверенных "Кавказским узлом", его стоимость за два дня выросла на десять рублей. По словам горожан, ежемесячные расходы водителей на топливо увеличились как минимум на несколько тысяч рублей.