×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:42, 16 июля 2026

Рост цен на бензин в Дагестане повлек за собой подорожание газа

Заправка в Дагестане. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на газ на дагестанских заправках  начали расти вслед за ценой бензина, сжиженное углеводородное топливо продается по 45 рублей, что значительно увеличило расходы, рассказали автовладельцы. Союз предпринимателей Дагестана призвал власти принять срочные меры для стабилизации цен на рынке топлива.

Как писал "Кавказский узел" ситуация с доступностью бензина в Махачкале улучшилась, хотя многие АЗС еще остаются закрытыми, но цены на топливо не снижаются, поэтому приходится ограничивать поездки, рассказали "Кавказскому узлу" махачкалинцы. К 8 июля очереди на махачкалинских заправках сократились, но цены, по словам водителей, остались высокими. Спустя два дня цена бензина на заправках в Махачкале продолжила расти  даже в отсутствие больших очередей: на одной из проверенных "Кавказским узлом" АЗС он подорожал за это время на десять рублей за два дня. Топливные расходы водителей выросли минимум на несколько тысяч рублей в месяц, рассказали махачкалинцы. 

Водители посетовали на рост цен на газ

Если ранее цена на газ, который используется многими водителями для заправки автомобилей, оставалась стабильной, с 16 июля он резко подорожал, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» автолюбители.

«Еще пару дней назад газ стоил 35 рублей за литр, сегодня уже 45 рублей. Это очень ощутимо для меня», - говорит Артур.

«Объехал несколько заправок, на одной был газ по 40 рублей, но там была очередь, заправился по 45 рублей. Ограничений на продажу газа тут не было. Бензин тоже подорожал, АИ-95 стоит 135 рублей, АИ-92 – 130 рублей, за
несколько дней на 15 рублей за литр», - рассказал Мурад.

На бензине давно не езжу, заправлялся в последнее время газом. И это становится накладно

«Если так будет продолжаться, поднимется цена на наши услуги. На бензине давно не езжу, заправлялся в последнее время газом. И это становится накладно», - говорит водитель такси Гасан.

Союз предпринимателей Дагестана призвал власти вмешаться в ситуацию

16 июля Союз предпринимателей Дагестана разместил в своем телеграм-канале обращение к властям с просьбой принять срочные меры для стабилизации цен на рынке топлива.

В ситуации с углеводородным газом наблюдаются серьёзные сложности, закупочные цены на газ резко выросли, поставки идут нерегулярно, запасы на АГЗС постепенно заканчиваются,  сказано в обращении.

Рост цен - не про прибыль, а про выживание бизнеса

«Перед АГЗС стоит тяжёлый выбор: либо продавать по старым ценам и рисковать закрытием, либо поднимать розницу - чтобы продолжать работать и снабжать республику топливом. Важно: рост цен - не про прибыль, а про выживание бизнеса. Ответственные лица должны понимать, для нашего региона СУГ (сжиженный углеводородный газ) важнее, чем жидкое топливо. Союз предпринимателей призывает власти принять меры для стабилизации рынка и обеспечения достаточных поставок. Владельцы АГЗС, со своей стороны, обещают не допускать необоснованного роста цен и делать всё, чтобы топливо оставалось доступным», - сказано в публикации.

По состоянию на 18-42 мск 16 июля в пабликах Минэнерго Дагестана и регионального правительства нет комментариев относительно ситуации с поставками углеводородного газа, и предпринимаемых мерах по обеспечению топливом дагестанских АЗС.

В Дагестане цены на бензин за месяц снизились на 25 процентов, заявила ранее ассоциация АЗС "Дагтопливо". Жители республики, комментируя этот отчет объединения в соцсети, указали на сохраняющийся топливный ажиотаж, очереди на заправках и реальное увеличение стоимости горючего.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
18:42, 16 июля 2026
Экстрадированный из Франции уроженец Карачаево-Черкесии приговорен к 18 годам колонии
06:49, 16 июля 2026
В Таганроге и пяти районах Ростовской области зафиксирован налет БПЛА
00:57, 16 июля 2026
Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана
19:10, 15 июля 2026
Черкесский активист Касе Кик осужден заочно по делу о фейках об армии
17:10, 15 июля 2026
Бывший депутат парламента подала встречный иск против Пашиняна
14:18, 15 июля 2026
Двое бойцов из Прохладного убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Заседание совета старейших в Дагестен. 13 июля 2026 г. Фото: АГиП РД
14:42, 16 июля 2026
Привлечение Совета старейшин к обсуждению будущего Дагестана вызвало вопросы активистов
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:57, 16 июля 2026
Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана
Мужчина на заправке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:10, 15 июля 2026
Резкий скачок цен на топливо в Ростовской области возмутил пользователей сети
Алексей Кардашов. Фото с личной страницы в соцсети "ВКонтакте"
06:48, 15 июля 2026
Обвиняемые по делу об убийстве Кардашова отказались отвечать на вопросы потерпевшей стороны
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:50, 14 июля 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
11:01, 16 июля 2026
Царукян Гагик Коляевич
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:40, 16 июля 2026
Мурдиев Роман
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
14:28, 15 июля 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение в отношениях

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Очередь на заправку в Ростове-на-Дону. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 июля 2026, 16:42
Пользователи соцсети раскритиковали идею ввести новые ограничения на АЗС в Ростове-на-Дону

Гагик Царукян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 июля 2026, 13:42
Суд передал завод "Араратцемент" государству в рамках дела против Царукяна

Маршрут Трампа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=LqB2pZXEfO4
16 июля 2026, 10:44
Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения о "Маршруте Трампа"

Игбал Абилов (справа). Скриншот видео youtube.com/watch?v=cK7T-jNxoUI&source_ve_path=OTY3MTQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Feuroradio.fm%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Feuroradio.fm
16 июля 2026, 07:49
Суд  отклонил жалобу на отказ расследовать обращение с заключенным ученым

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше