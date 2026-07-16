Рост цен на бензин в Дагестане повлек за собой подорожание газа

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Цены на газ на дагестанских заправках начали расти вслед за ценой бензина, сжиженное углеводородное топливо продается по 45 рублей, что значительно увеличило расходы, рассказали автовладельцы. Союз предпринимателей Дагестана призвал власти принять срочные меры для стабилизации цен на рынке топлива.

Как писал "Кавказский узел" ситуация с доступностью бензина в Махачкале улучшилась, хотя многие АЗС еще остаются закрытыми, но цены на топливо не снижаются, поэтому приходится ограничивать поездки, рассказали "Кавказскому узлу" махачкалинцы. К 8 июля очереди на махачкалинских заправках сократились, но цены, по словам водителей, остались высокими. Спустя два дня цена бензина на заправках в Махачкале продолжила расти даже в отсутствие больших очередей: на одной из проверенных "Кавказским узлом" АЗС он подорожал за это время на десять рублей за два дня. Топливные расходы водителей выросли минимум на несколько тысяч рублей в месяц, рассказали махачкалинцы.

Водители посетовали на рост цен на газ

Если ранее цена на газ, который используется многими водителями для заправки автомобилей, оставалась стабильной, с 16 июля он резко подорожал, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» автолюбители.

«Еще пару дней назад газ стоил 35 рублей за литр, сегодня уже 45 рублей. Это очень ощутимо для меня», - говорит Артур.

«Объехал несколько заправок, на одной был газ по 40 рублей, но там была очередь, заправился по 45 рублей. Ограничений на продажу газа тут не было. Бензин тоже подорожал, АИ-95 стоит 135 рублей, АИ-92 – 130 рублей, за

несколько дней на 15 рублей за литр», - рассказал Мурад.

На бензине давно не езжу, заправлялся в последнее время газом. И это становится накладно

«Если так будет продолжаться, поднимется цена на наши услуги. На бензине давно не езжу, заправлялся в последнее время газом. И это становится накладно», - говорит водитель такси Гасан.

Союз предпринимателей Дагестана призвал власти вмешаться в ситуацию

16 июля Союз предпринимателей Дагестана разместил в своем телеграм-канале обращение к властям с просьбой принять срочные меры для стабилизации цен на рынке топлива.

В ситуации с углеводородным газом наблюдаются серьёзные сложности, закупочные цены на газ резко выросли, поставки идут нерегулярно, запасы на АГЗС постепенно заканчиваются, сказано в обращении.

Рост цен - не про прибыль, а про выживание бизнеса

«Перед АГЗС стоит тяжёлый выбор: либо продавать по старым ценам и рисковать закрытием, либо поднимать розницу - чтобы продолжать работать и снабжать республику топливом. Важно: рост цен - не про прибыль, а про выживание бизнеса. Ответственные лица должны понимать, для нашего региона СУГ (сжиженный углеводородный газ) важнее, чем жидкое топливо. Союз предпринимателей призывает власти принять меры для стабилизации рынка и обеспечения достаточных поставок. Владельцы АГЗС, со своей стороны, обещают не допускать необоснованного роста цен и делать всё, чтобы топливо оставалось доступным», - сказано в публикации.

По состоянию на 18-42 мск 16 июля в пабликах Минэнерго Дагестана и регионального правительства нет комментариев относительно ситуации с поставками углеводородного газа, и предпринимаемых мерах по обеспечению топливом дагестанских АЗС.

В Дагестане цены на бензин за месяц снизились на 25 процентов, заявила ранее ассоциация АЗС "Дагтопливо". Жители республики, комментируя этот отчет объединения в соцсети, указали на сохраняющийся топливный ажиотаж, очереди на заправках и реальное увеличение стоимости горючего.