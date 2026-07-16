Суд отклонил жалобу на отказ расследовать обращение с заключенным ученым

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Ширванский городской суд отказался удовлетворить жалобу исследователя талышской культуры Игбала Абилова на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело по его заявлению о бесчеловечном обращении во время содержания в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор исследователю талышской культуры Игбалу Абилову. Отказ суда предоставить переводчика с талышского, как и само преследование, Абилов назвал дискриминацией талышей. Защита намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. По статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды ученый был приговорен к 18 годам лишения свободы, апелляционный суд оставил приговор в силе. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

14 июля в Ширванском городском суде состоялось рассмотрение жалобы исследователя талышской культуры Игбала Абилова на бесчеловечное обращение во время содержания его в октябре 2025 года в управлении полиции города Ширвана.

Как говорится в сообщении общественного Комитета защиты прав Игбала Абилова, суд удовлетворил ходатайство об обеспечении исследователя переводчиком талышского языка, который был представлен стороной защиты. На протяжении всего процесса Абилов выступал на талышском языке.

В жалобе Абилова указывалось на то, что в октябре 2025 года во время заключения в Изоляторе временного содержания Ширванской полиции молодой ученый подвергался угрозам и оскорблениям, был лишен возможности связаться со своим адвокатом, содержался бесчеловечных условиях и необоснованно был принужден находиться во время судебных заседаний в наручниках. “Даже несмотря на то, что судья распорядился снять с него наручники, сотрудники полиции не выполнили это указание”, - далее говорится в сообщении.

Несмотря на жалобу Абилова в прокуратуру, она не провела эффективная расследования и отказала в открытии уголовного дела. В обращении в суд исследователь потребовал отменить решение прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела.

Однако Ширванский городской суд не удовлетворил жалобу Абилова, говорится в релизе.

Представитель Комитета также сообщил, что в начале этой недели Абилов был переведен из карцера в обычную камеру, в связи с чем он прекратил голодовку, которую проводил в знак протеста против заключения в штрафной изолятор. Абилову также была предоставленная кратковременная встреча с членами его семьи.

Абилов был заключен в карцер после того, как 7 июля присутствовал в Ясамальском районном суде Баку в футболке с двустишием на талышском языке из стихотворения поэта Али Насира: "Когда народ рассудок свой теряет, он родину на смерть обрекает".

Напомним, что суд начал рассматривать иск осужденного исследователя талышской культуры Игбала Абилова против четырех азербайджанских СМИ о нарушении презумпции невиновности и диффамации. Суд удовлетворил ходатайство защиты о привлечении к процессу переводчика с талышского языка, при этом отклонил просьбу разрешить Абилову сидеть рядом с адвокатом. Ответчики на заседание не явились.

Сотрудник Ширванского городского суда подтвердил, что жалоба представленная адвокатами Абилова в порядке судебного надзора была оставлена без удовлетворения.

Отец исследователя Шахин Абилов отметил, что на решение Ширванского городского суда будет подана апелляция.

“Кавказский узел” также писал, что 14 июля в Гарадагском районном суде Баку была рассмотрена жалоба Абилова на действия руководства ИУ-14. Как сообщил отец исследователя, Игбала неоднократно принуждали к рентгеновскому обследованию по указанию руководства колонии, хотя медицинской необходимости в этом не было. Суд отказался удовлетворить жалобу исследователя на действия замначальника колонии, на это решение будет подана апелляция, добавил отец Игбала Абилова.