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07:49, 16 июля 2026

Суд  отклонил жалобу на отказ расследовать обращение с заключенным ученым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ширванский городской суд отказался удовлетворить жалобу исследователя талышской культуры Игбала Абилова на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело по его заявлению о бесчеловечном обращении во время содержания в полиции.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор исследователю талышской культуры Игбалу Абилову. Отказ суда предоставить переводчика с талышского, как и само преследование, Абилов назвал дискриминацией талышей. Защита намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека. 

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. По статьям о госизмене и возбуждении национальной вражды ученый был приговорен к 18 годам лишения свободы, апелляционный суд оставил приговор в силе. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования на тему талышской культуры. Обвинение в госизмене выглядит неубедительным и стало очередным эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

14 июля в Ширванском городском суде состоялось рассмотрение жалобы исследователя талышской культуры Игбала Абилова на бесчеловечное обращение во время содержания его в октябре 2025 года в управлении полиции города Ширвана.

Как говорится в сообщении общественного Комитета защиты прав Игбала Абилова, суд удовлетворил ходатайство об обеспечении исследователя переводчиком талышского языка, который был представлен стороной защиты. На протяжении всего процесса Абилов выступал на талышском языке.

В жалобе Абилова указывалось на то, что в октябре 2025 года во время заключения в Изоляторе временного содержания Ширванской полиции молодой ученый подвергался угрозам и оскорблениям, был лишен возможности связаться со своим адвокатом, содержался бесчеловечных условиях и необоснованно был принужден находиться во время судебных заседаний в наручниках. “Даже несмотря на то, что судья распорядился снять с него наручники, сотрудники полиции не выполнили это указание”, - далее говорится в сообщении.

Несмотря на жалобу Абилова в прокуратуру, она не провела эффективная расследования и отказала в открытии уголовного дела. В обращении в суд исследователь потребовал отменить решение прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела.

Однако Ширванский городской суд не удовлетворил жалобу Абилова, говорится в релизе.

Представитель Комитета также сообщил, что в начале этой недели Абилов был переведен из карцера в обычную камеру, в связи с чем он прекратил голодовку, которую проводил в знак протеста против заключения в штрафной изолятор. Абилову также была предоставленная кратковременная встреча с членами его семьи. 

Абилов был заключен в карцер после того, как 7 июля присутствовал в Ясамальском районном суде Баку в футболке с двустишием на талышском языке из стихотворения поэта Али Насира: "Когда народ рассудок свой теряет, он родину на смерть обрекает". 

Напомним, что суд начал рассматривать иск осужденного исследователя талышской культуры Игбала Абилова против четырех азербайджанских СМИ о нарушении презумпции невиновности и диффамации. Суд удовлетворил ходатайство защиты о привлечении к процессу переводчика с талышского языка, при этом отклонил просьбу разрешить Абилову сидеть рядом с адвокатом. Ответчики на заседание не явились.

Сотрудник Ширванского городского суда подтвердил, что жалоба представленная адвокатами Абилова в порядке судебного надзора была оставлена без удовлетворения.

Отец исследователя Шахин Абилов отметил, что на решение Ширванского городского  суда будет подана апелляция.

“Кавказский узел” также писал, что 14 июля в Гарадагском районном суде Баку была рассмотрена жалоба Абилова на действия руководства ИУ-14. Как сообщил отец исследователя, Игбала неоднократно принуждали к рентгеновскому обследованию по указанию руководства колонии, хотя медицинской необходимости в этом не было. Суд отказался удовлетворить жалобу исследователя на действия замначальника колонии, на это решение будет подана апелляция, добавил отец Игбала Абилова.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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