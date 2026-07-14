Кремль упрекнул Алиева в "ошибочной позиции" относительно Украины

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Поддержка Азербайджаном территориальной целостности Украины является предметом разногласий Москвы и Баку, но не должна влиять на российско-азербайджанские отношения, заявил пресс-секретарь Путина. Ильхам Алиев назвал кризис в отношениях с РФ исчерпанным, но высмеял некоторые шаги Москвы.

Как писал "Кавказский узел", посол России в Баку Михаил Евдокимов 6 июля был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста в связи с атакой беспилотника 5 июля на автозаправочную станцию SOCAR в Николаевской области. Российские удары по объектам SOCAR на территории Украины рассматриваются Баку как часть более широкого комплекса разногласий и попытка принуждения Азербайджана к отказу от собственного внешнеполитического курса, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В ноябре прошлого года МИД Азербайджана также вызывал посла России для вручения ноты протеста: ведомство назвало недопустимыми атаки на дипломатические представительства страны на Украине и потребовало провести расследование. Выступая 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "много раз" во время контактов с Москвой Баку поднимал вопрос о повреждениях посольства страны на Украине. Он назвал повреждение посольства "преднамеренным нападением"; МИД России в тот же день заявил, что это "не соответствует действительности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодня заявления главы Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные днем ранее на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. По словам Пескова, российская сторона считает "ошибочной" поддержку Азербайджаном территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Украины.

"Мы будем по всем каналам последовательно аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной (...) Это позиция, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Вместе с тем, пресс-секретарь Путина добавил, что “этот вопрос” не должен “бросать какую-то тень на двусторонние российско-азербайджанские отношения". "Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода, и мы считаем, что мы должны всемерно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан", - сказал он.

На открытии медиафорума в Шуше 13 июля Алиев заявил, что Азербайджан продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Он также призвал остановить боевые действия на украинской территории.

«Думаю, что уже давно должно было прийти понимание того, что эта война должна быть остановлена, причем остановлена немедленно. Это позиция Азербайджана, это моя позиция, чисто человеческая», - приводит слова президента Азертадж.

Алиев напомнил российскому политологу о судьбе иноагента Маркова*

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов 13 июля задал Ильхаму Алиеву вопрос о состоянии отношений между Баку и Москвой. Президент Азербайджана назвал кризис в отношениях двух стран исчерпанным.

Официальные Баку и Москва 15 апреля рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО". Подробнее о катастрофе лайнера, летевшего из Баку в Грозный, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

“Отрадно, что официально объявлено об исчерпании кризиса - об этом говорили и президент Путин, и вот сейчас президент Алиев. Взаимодействие идет и по линии министерств, и по линии торговли, и по линии администраций президентов - это, безусловно, хорошо для наших стран”, - написал политолог в своем Telegram-канале “Алексей Наумов. Внешпол”.

Новым витком ухудшения отношений двух стран после крушения самолета AZAL стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане весной и летом 2025 года. Баку обвинял власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

В своем посте Наумов не упомянул ироничные реплики президента, которыми сопровождался этот ответ. Ильхам Алиев напомнил, что слишком комплиментарный вопрос президенту Азербайджана может обернуться проблемами для самого спрашивающего в России.

В качестве примера он привел увольнение бывшего первого зампреда гендиректора ТАСС Михаила Гусмана, присутствовавшего в зале: Алиев в шутку назвал его одним из «пострадавших», отмечает Minval Politika.

Затем он со смехом вспомнил, что в разгар дипломатического кризиса между Москвой и Баку политолога Сергея Маркова* объявили иностранным агентом - тоже после “позитивного комментария” на прошлогоднем форуме в Шуше.

“Но сегодня я его не вижу. Может, уже арестовали. Не дай бог, конечно, дай бог ему здоровья. Поэтому Алексей, будь осторожен”, - заключил президент Азербайджана, обращаясь к Наумову.

"Кавказский узел" писал, что на фоне осложнения российско-азербайджанских отношений в июле 2025 года некоторые Z-блогеры призвали объявить иноагентом прокремлевского политолога Сергея Маркова*, который похвалил Ильхама Алиева перед азербайджанскими журналистами во время III Шушинского глобального медиафорума. Марков* в ответ напомнил, что он "все 26 лет сторонник Путина". В августе Минюст внес Маркова* в реестр иноагентов, а партия "Единая Россия" удалила с официального сайта страницу о нем.

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* внесен в российский реестр иноагентов.

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