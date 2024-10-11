Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

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Арест ученого-этнографа, исследователя талышской культуры Игбала Абилова, обвиненного по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, стал очередным этапом преследований критиков властей Азербайджана. Однако репрессии талышей имеют отдельную предысторию. “Кавказский узел” собрал наиболее громкие случаи преследования в Азербайджане талышских активистов.

Арест Игбала Абилова

Игбал Абилов – ученый этнограф, просветитель, главный редактор «Вестника Талышской Национальной Академии» и научный сотрудник Талышской Национальной Академии. Он - автор большого числа публикаций и исследований по истории и этнографии Южного Кавказа, Турции и Ирана. Абилов – гражданин Азербайджана, но с детства живет в Белоруссии .

В июне 2024 года он приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата. Из страны его не выпустили, забрав в аэропорту паспорт и телефоны. 22 июля 2024 года он был арестован по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит до пожизненного лишения свободы. Абилов содержится в СИЗО Службы госбезопасности. Свидания с близкими и телефонные звонки запрещены .

25 июля 2024 года сразу несколько провластных СМИ Азербайджана опубликовали одинаковое сообщение по делу Абилова без указания источника. В нем отмечается, что Абилов был задержан "в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана".

Ему, как пишет Oxu.az, инкриминируются "государственная измена, путем выполнения заданий представителей органов спецслужб Армении на территории третьей страны" и "под их контролем совершение действий, направленных на разжигание ненависти и вражды на этнической почве на территории Азербайджанской Республики" .

"В ходе судебного процесса, наряду с другими доказательствами, были обнародованы "секретные переговоры и сделки, проведенные Игбалом Абиловым по Skype с руководителем кафедры востоковедения Ереванского государственного университета и директором действующего в Армении Института востоковедения Гарником Асатряном, ведущим целенаправленную работу против территориальной целостности Азербайджана под контролем спецслужб Армении", - отмечает издание .

Возникли подозрения, что Абилов вместе с представителями иностранных спецслужб путем привлечения подрывных сил из разных стран создал организацию "против территориальной целостности Азербайджана", а также в оказании им "помощи Вардану Восканяну (армянский политологи и иранист, - прим. "Кавказского узла") и другим лицам, связанным с армянскими спецслужбами, в осуществлении враждебной деятельности против Азербайджана", написал Media.Az .

Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу. Публикации Игбала Абилова не содержали правовых оснований для обвинения в разжигании межнациональной розни и госизмене, однако власти страны склонны усматривать угрозу в движениях за права национальных меньшин, отметили эксперты.

Талыши (самоназвание – "толыш") – народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 году численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек.

Кампания в защиту этнографа

Дело Игбала Абилова вызвало повышенное внимание в мире, поскольку он известен в международных научных кругах своими исследованиями истории и культуры талышей и других народов Южного Кавказа, Ближнего Востока, Ирана и Турции, пояснил "Кавказскому узлу" правозащитник, директор базирующегося в Женеве Института прав человека Эмин Гусейнов. "С учетом его научной известности выдвинутые ему обвинения были восприняты международными правозащитными организациями со скепсисом и явным недоверием. Он стал одним из самых известных политзаключенных в Азербайджане", - сказал правозащитник.

Группа поддержки Игбала Абилова проводит с конца августа 2024 года акции в защиту ученого и создали петицию с призывом к властям Азербайджана прекратить преследование и освободить молодого ученого . 9 октября 2024 года группа провела четвертый пикет в его защиту в Варшаве перед отелем Sofitel Victoria, где проходила конференция ОБСЕ "Варшава 2024: Человеческое измерение" . Участники пикета развернули плакаты с лозунгами на английском языке: "Свободу Игбалу Абилову!", "Наука – не является преступлением!".

30 сентября акция с требованием освободить Игбала Абилова прошла перед Дворцом Европы в Страсбурге .

28 сентября 2024 года шесть талышских организаций России призвали власти Азербайджана освободить ученого-этнографа Игбала Абилова и создать в республике Национальную академию талышей. Совет талышей Азербайджана поддержал это обращение.

7 сентября 2024 года представители этой же группы поддержки Абилова провели перед посольством Азербайджана в Гааге пикет.

3 сентября 2024 года международная правозащитная организация Amnesty International потребовала освободить критиков властей Азербайджана, в том числе Игбала Абилова. 1 сентября такие же требования озвучила правозащитная организация Human Rights Watch. 23 сентября 2024 Amnesty International обратилась к Ильхаму Алиеву с заявлением о фабрикации обвинения в отношении Абилова .

В защиту Игбала Абилова выступали также Общественный совет талышей Азербайджана, азербайджанский "Комитет солидарности во имя справедливости" и талышские организации России.6 августа 2024 года в Вильнюсе перед посольством Азербайджана прошел пикет в поддержку Игбала Абилова . К этому моменту стало известно, что следствие запретило Абилову звонки и свидания с близкими, заявила адвокат.

31 июля 2024 года апелляционный суд утвердил решение об аресте. Общественный совет талышей Азербайджана (ОСТА) выступил с заявлением, в котором назвал арест Абилова необоснованным, а обвинения сфабрикованными. ОСТА расценил арест Абилова как часть "спланированной целенаправленной политики против талышей", приведшей к убийствам в тюрьмах талышоведов Новрузали Мамедова и Фахраддина Аббасова.

30 июля 2024 года два десятка ученых из разных стран призвали руководство Азербайджана остановить уголовное преследование Абилова. "Мы знаем Игбала Абилова как талантливого ученого-этнографа, который изучал в ходе полевых исследований особенности культуры различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке. Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими", - заявили они.

Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" включил Игбала Абилова в список политзаключенных. Ученый "стал жертвой исследований культуры и этнографии национальных меньшинств", поскольку представители властей Азербайджана "все еще видят в подобной деятельности предпосылки для разжигания сепаратизма", пояснил сокоординатор организации Эльшан Гасанов .

История преследования талышских активистов

В январе 2024 года суд в Баку приговорил талышского активиста Руслана Вахабова к четырем годам заключения. Общественный совет талышей Азербайджана, членом которого является Вахабов, заявил, что активиста осудили по сфабрикованному обвинению из-за критики властей . Вахабов был задержан 22 сентября 2023 года и арестован на четыре месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Правозащитники признали его политзаключенным, сочтя, что он арестован за антивоенные публикации в социальной сети Facebook* в связи с антитеррористической операцией Азербайджана в Карабахе. Руслан критиковал некомпетентность чиновников и выступал за обеспечение в полной мере национально-культурных прав талышей в соответствии с Конституцией, пояснил “Кавказскому узлу” член правления ОСТА Гилал Мамедов. 29 сентября 2023 года Вахабов заявил о самооговоре.

В конце января 2024 года полицейские не позволили провести мероприятие, посвященное развитию талышского языка, в селе Шагласер Ленкоранского района. Литературная встреча, на котором дети должны были читать стихи на талышском языке, была приурочена к Международному дню родного языка. Общественный совет талышей Азербайджана в заявлении по случаю Международного дня родного языка заявил, что в Азербайджане талышский язык "находится под давлением". Примером давления на талышский язык в документе названы "запрещение полицией в Ленкорани проведения талышскими женщинами литературного мероприятия, на котором дети должны были выступить со стихами на талышском языке, вызов в полицию и угрозу руководителю заведения, где планировалось организовать встречу". Авторы заявления сочли это проявлением "необольшевизма" и раскритиковали власти Азербайджана за политику, направленную на "дискриминацию и ассимиляцию" талышей.

В июне 2021 года, после многочисленных призывов к расправе из-за публичной шутки о ксенофобах, стендап-комик талыш Идрак Мирзализаде был избит в центре Москвы. Из-за этой же шутки Мирзализаде в июле 2021 года получил десять суток ареста. В поддержку этнического талыша десятки артистов записали видеообращение с заявлением, что “шутка - не преступление” и провели большой стендап-концерт в московском клубе .

Ранее, в 2018 году Мирзализаде во время выступления в программе "Вечерний Ургант" на "Первом канале" призвал освободить талышского активиста Фахраддина Абосзода, арестованного в России по запросу Азербайджана. После своего выступления он произнес: "Свободу Фахраддину Абосзода!". Позднее на своей странице в соцсети он рассказал об аресте и выдаче Абосзода в Азербайджан, "где его ожидает несправедливый суд и возможная расправа со стороны политических противников".

В феврале 2020 года об ограничении прав талышей говорилось и в опубликованном заключении Консультативного комитета СЕ по Азербайджану. В частности омечалсь малое количество часов преподавания языка – по два часа в неделю в "регионах, густонаселенных меньшинствами" и отстутсвие возмоности изучения языка в вузах. Консультативный комитет указал также, что "лица, принадлежащие к талышским и лезгинским меньшинствам, при реализации прав меньшинств рискуют быть восприняты как сомневающиеся в территориальной целостности Азербайджана".

Выданный Азербайджану Фахраддин Абосзода (Аббасов) - один из лидеров талышского национального движения и руководителей Талышско-Муганской республики в начале 1990-х годов. В феврале 2020 года в Азербайджане он был приговорен к 16 годам тюрьмы по обвинению в призывах против целостности государства, госизмене и разжигании вражды. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты заявляли, что политические установки Абосзода спорны, но требование его освобождения поддерживают все талыши. При этом опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники заявили, что Аббасов настроил против себя общественное мнение антиазербайджанскими высказываниями, и отстранились от его поддержки.

В мае 2020 года в Ленкорани был арестован Эльвин Иршадов по обвинению в неподчинении полиции. Однако родные арестованного и активисты считают, что его преследуют за публикации в соцсетях. Сопредседатель Общественного совета талышей Азербайджана (ОСТА) Гилал Мамедов рассказывал “Кавказскому узлу”, что публикации Иршадова была популярна среди жителей южного региона, поскольку он освещал проблемы местного населения, в том числе талышей. Он писал о социальной несправедливости, критиковал чиновников, поднимал проблемы с образованием на талышском языке, развитием культуры талышского народа.

В феврале 2019 года ЕСПЧ обязал власти Азербайджана выплатить 24 000 евро родным умершего в азербайджанской тюрьме главного редактора газеты "Толыши садо" Новрузали Мамедова. Новрузали Мамедов был лингвистом и работал в Институте языкознания Академии наук Азербайджана, возглавлял Талышский культурный центр. Он был представителем талышской национальности и проводил исследования по талышскому языку, работал главным редактором двуязычной азербайджано-талышской газеты "Толыши садо" (Голос талыша), публиковал в ней статьи. Мамедов был арестован вместе с ответственным секретарем издания Эльманом Гулиевым 2 февраля 2007 года. Предъявленное ему обвинение в сотрудничестве с иранской разведкой было построено на показаниях Гулиева, который признал свою вину. 24 июня 2008 года Мамедов был приговорен к 10 годам лишения свободы по статье 274 УК Азербайджана (измена государству). Суд также постановил конфисковать имущество Мамедова. 17 августа 2009 года Новрузали Мамедов скончался в тюремной больнице. Местные и международные правозащитные организации признали Новрузали Мамедова политзаключенным.

В июне 2017 года активист Талышского культурного центра Фарид Аббасов был задержан и после многочасовой беседы отпущен из Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) в Баку. Полицейские сообщили, что его "задержали по ошибке". В этот же день главный редактор газеты "Толыши садо" Гилал Мамедов был приглашен в полицию, увезен в неизвестном направлении и после пятичасового допроса в ГУБОП также был отпущен. Его расспрашивали о бежавшем в Армению Шахине Мирзали (Мирзоев), который был корреспондентом газеты "Толышин садо" на общественных началах в 2015 году, а также членом правления Республиканского талышского культурного центра (РТКЦ), но не преследовался за публикации в газете, сообщал ранее "Кавказскому узлу" главный редактор газеты Рафиг Джалилов.

Главный редактор газеты "Толыши садо “ Гилал Мамедов – автор популярного в 2012 году видеоролика "Ты кто такой? Давай, до свидания!", который привлек внимание общественности к проблеме соблюдения прав талышей. В сентябре 2013 года Гилал Мамедов был осужден на пять лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, разжигании национальной розни и хранении наркотиков. Мамедов свою вину не признал, заявив о политическом характере дела. В защиту главреда прошли акции протеста. В марте 2016 года он был помилован. Позже полицейские потребовали от Мамедова отказаться от участия в оппозиционных митингах. Мамедов заявил, что сотрудники полиции записали данные его близких родственников, и он опасается, что на них также будет оказано давление. 26 сентября 2024 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Гилала Мамедова на необоснованное уголовное преследование и тюремное заключение в Азербайджане и присудил ему компенсацию в размере 6200 евро.

Талыши в контексте армяно-азеорбайджанских отношений

В 2005 году в армянском городе Цахкадзоре прошла Первая международная конференция по талышеведению. Она была организована кафедрой иранистики ЕГУ и Кавказского центра иранистики в Ереване. По первой конференции, по оценкам организаторов, было сделано многое - обсужден талышский алфавит, создана монография по истории и культуре талышского народа. Тогда проведение конференции в Армении вызвало неоднозначную реакцию в Азербайджане. В то же время "Талышское национальное движение" заявило, что делегаты конференции в Азербайджане стали объектами угроз и шантажа со стороны официальных властей. Также ТНД утверждало, что талыши в Азербайджане лишены многих гражданских и политических прав.

В 2011 году в Ереване прошла вторая международная конференция по талышеведению, среди участников которой не было представителей Азербайджана. Организаторы отмечали, что мероприятие не имело никакой политической направленности, а являлось чисто академической инициативой, однако также заявили о нарушении прав проживающих в Азербайджане талышей.

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