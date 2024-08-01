Апелляционный суд в Баку оставил талышского исследователя под стражей

01 августа 2024, 01:39

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Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на арест талышского исследователя Игбала Абилова. Сам Абилов отверг все обвинения.

Как писал "Кавказский узел", Игбал Абилов обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Отец Абилова заявил, что связи его сына с представителем Армении носили исключительно научный характер. Группа ученых из разных стран 31 июля попросила власти Азербайджана прекратить преследование коллеги.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии, он приехал в Азербайджан в июне 2024 года на свадьбу двоюродного брата. 27 июня его не выпустили из страны, а 22 июля задержали. Уголовное дело расследуется по статьям 283 (возбуждение национальной ненависти) и 274 (госизмена) УК Азербайджана, Абилову грозит до пожизненного лишения свободы. 24 июля суд в Баку отправил Игбала Абилова под стражу на четыре месяца. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные Игбалу Абилову.

Жалоба защиты Игбала Абилова на его арест рассматривалась в Бакинском апелляционном суде 31 июля. На заседании талышский исследователь заявил о невиновности, указав, что не совершал никаких преступлений.

"Игбал Абилов сказал, что занимался исключительно научной деятельностью, исследованиями, и что обвинение вообще ему непонятно", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Ровшана Рагимова.

Защита также указала, что обвинение лишено материальных правовых оснований и построено лишь на субъективных предположениях следствия. Адвокат заявила в суде, что заключение Абилова под стражу неоправданно.

"Нет необходимости заключать его под стражу: он не намерен скрываться от следствия, ибо не считает себя виновным, а с другой стороны дорожит своей репутацией", - сказала Рагимова.

Суд проигнорировал доводы защиты и оставил Абилова под стражей. Защита планирует подать ходатайство о переводе исследователя под домашний арест.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что жалоба на арест Игбала Абилова была отклонена. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

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