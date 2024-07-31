Ученые призвали власти Азербайджана освободить Игбала Абилова

31 июля 2024, 10:31

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Два десятка ученых из разных стран призвали руководство Азербайджана остановить уголовное преследование талышского исследователя Игбала Абилова, обвиняемого в госизмене. Защита обжаловала арест Абилова.

Как писал "Кавказский узел", Игбал Абилов обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Армении, сообщили 25 июля несколько провластных СМИ Азербайджана. Отец Абилова заявил, что связи его сына с представителем Армении носили исключительно научный характер.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии, он приехал в Азербайджан в июне 2024 года на свадьбу двоюродного брата. 27 июня его не выпустили из страны, а 22 июля задержали. Уголовное дело расследуется по статьям 283 (возбуждение национальной ненависти) и 274 (госизмена) УК Азербайджана, Абилову грозит до пожизненного лишения свободы. 24 июля суд в Баку отправил Игбала Абилова под стражу на четыре месяца. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения Игбалу Абилову.

Ученые указали на научные заслуги Абилова

Группа ученых 30 июля обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Они призвали не допустить преследования Абилова и оказать содействие в его освобождении.

Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими

"Мы знаем Игбала Абилова как талантливого ученого-этнографа, который изучал в ходе полевых исследований особенности культуры различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке. Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими", - говорится в тексте обращения, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Член правления Общественного совета талышей Азербайджана (ОСТА) Гилал Мамедов ранее сообщил "Кавказскому узлу", что Абилов занимался исследованием истории талышского народа и культурными правами талышей.

В подтверждение авторы перечислили ряд научных работ Абилова. В частности, в соавторстве он перевел и опубликовал на турецком языке работу Бориса Миллера 1903 года о турецких народных песнях. Также Абилов был соавтором книги «Жесты как невербальные лакуны и их сопровождающие устойчивые выражения (на материалах турецкого языка)».

Кроме того, Абилов участвовал в создании первого турецко-русского фразеологического словаря. Занимаясь полевой этнографией, он изучал быт и культуру народов Турции и Южного Кавказа, в том числе азербайджанцев, турок и талышей, указали авторы обращения.

Талыши (самоназвание – "толыш") - народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 года численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Талыши".

«Как специалист в сфере международных отношений, Игбал Абилов также занимался изучением проблемы региональной политики Турции на Южном Кавказе, о чем свидетельствует тема его диссертации "Отношения Турции с государствами Южного Кавказа (2001-2015 гг.)"», - отметили ученые, приведя и ряд других публикаций Абилова на эту тему.

Научные результаты Игбала Абилова "являются достоверными и объективными, что означает максимальную неангажированность в любого рода политических вопросах", подчеркнули авторы обращения, подписанного 20 учеными из университетов и научных центров России, Белоруссии, США, Швеции, Казахстана, Германии, Норвегии, Франции, Ирландии.

Среди подписантов, в частности, Дмитрий Баранов - заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея, Павел Слункин из Гарвардского университета, Дмитрий Арзютов из Университета штата Огайо (США), Марель Базин из Рейнского университета (Франция), Ольга Саригес из Университета Гуттенберга (Германия).

Представители деловых кругов Турции заступились за Абилова

С призывом не допустить уголовного преследования Абилова к Ильхаму и Мехрибан Алиевым обратились и 25 представителей деловых кругов Турции. Они указали, что лично общались с Абиловым на научных мероприятиях в Турции и Белоруссии и характеризуют его как человека, "приверженного высоким нравственным ценностям и профессиональным стандартам".

Он чрезвычайно уважительно относится к законам

«Он чрезвычайно уважительно относится к законам стран, в которых проживает и гражданином которых является, а также к законам своего общества», - указали авторы обращения, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы обращения подчеркнули повышенный научный интерес Абилова к культуре турок и тюркских стран и призвали "оказать содействие в прекращении уголовного преследования" Абилова.

Активисты заявили о дискриминации талышей в Азербайджане

Общественный совет талышей Азербайджана (ОСТА) также выступил с заявлением по делу Абилова. В заявлении подчеркивается, что Абилов является исследователем-этнографом, талышоведом, главным редактором вестника «Талышской национальной академии», его работы публиковались различных международных научных сборниках.

ОСТА считает арест Абилова необоснованным, а обвинения, выдвинутые ему сфабрикованными. Авторы обращения считают «официальную политико-идеологическую линию Азербайджана по отношению к талышам – аборигенному народу страны - мягко говоря, недоброжелательной».

В стране всё, что связано с талышами, под угрозой

«В стране всё, что связано с талышами, – название, язык, история, статистика, культура - под угрозой. Талышские НПО не регистрируются, у талышей нет органов печати, радио и телевидения, финансируемых из госбюджета», - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы обращения расценивают арест Абилова как часть "спланированной целенаправленной политики против талышей", приведшей к убийствам в тюрьмах талышоведов Новрузали Мамедова и Фахраддина Аббасова. 1

ОСТА потребовал немедленного освобождения Абилова и призвал граждан Азербайджана и международную общественность не оставаться безучастными к его судьбе.

Адвокат исследователя Ровшана Рагимова сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что защита обжаловала арест Абилова. Рассмотрение апелляционной жалобы, по ее словам, состоится "в ближайшие дни".

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