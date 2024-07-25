Отец назвал ложными обвинения Игбала Абилова в госизмене

25 июля 2024, 15:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Талышский исследователь Игбал Абилов обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Армении, говорится в сообщении, опубликованном в провластных СМИ Азербайджана со ссылкой на судебные слушания по делу ученого. Отец Абилова заявил, что связи исследователя с представителем Армении носили исключительный научный характер.

Как писал "Кавказский узел", талышский исследователь Игбал Абилов, живший многие годы в Белоруссии, по приезде в Азербайджан был задержан силовиками. Ему вменили госизмену и возбуждение национальной ненависти, суд 24 июля отправил Абилова под арест на четыре месяца. Близкие активиста считают, что причиной преследования Абилова являются его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения Игбалу Абилову.

Талыши (самоназвание – "толыш") – народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 года численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек, говорится в справке "Талыши", опубликованной на "Кавказском узле". Член правления Общественного совета талышей Азербайджана (ОСТА) Гилал Мамедов ранее сообщил "Кавказскому узлу", что Абилов занимался исследованием истории талышского народа и культурными правами талышей.

25 июля сразу несколько провластных СМИ Азербайджана опубликовали одинаковое сообщение по делу Абилова без указания источника. В нем отмечается, что Абилов был задержан "в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана".

Ему, как пишет Oxu.az, инкриминируются "государственная измена, путем выполнения заданий представителей органов спецслужб Армении на территории третьей страны" и "под их контролем совершение действий, направленных на разжигание ненависти и вражды на этнической почве на территории Азербайджанской Республики".

"В ходе судебного процесса, наряду с другими доказательствами, были обнародованы "секретные переговоры и сделки, проведенные Игбалом Абиловым по Skype с руководителем кафедры востоковедения Ереванского государственного университета и директором действующего в Армении Института востоковедения Гарником Асатряном, ведущим целенаправленную работу против территориальной целостности Азербайджана под контролем спецслужб Армении", - отмечает издание.

Возникли "обоснованные подозрения" в том, что Абилов вместе с представителями иностранных спецслужб путем привлечения подрывных сил из разных стран создал организацию "против территориальной целостности Азербайджана", а также в оказании им "помощи Вардану Восканяну (армянский политологи и иранист, - прим. "Кавказского узла") и другим лицам, связанным с армянскими спецслужбами, в осуществлении враждебной деятельности против Азербайджана", пишет сегодня Report.Az.

Абилову были предъявлены обвинения в госизмене (статья 274), публичных призывах против государства по заданию иностранных организаций (статья 281.3), возбуждении национальной, расовой ненависти и вражды (статья 283.1 Уголовного кодекса Азербайджана).

Представители СГБ Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

В Сабаильском районном суде лишь подтвердили, что Абилову избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца, в аппарате суда воздержались от комментариев.

Отец Игбала Абилова Шахин Абилов назвал ложью утверждения о том, что его сын сотрудничал с армянскими спецслужбами.

По его словам, Игбал Абилов действительно общался только с Гарником Асатряном, однако "это были исключительно научные связи". "Это было общение двух востоковедов", - подчеркнул Ш.Абилов.

Он выразил удивление, как материалы закрытого судебного процесса попали в СМИ.

"Нам, стороне защиты, запрещают говорить о содержании уголовного дела и происходящем в суде, при этом в СМИ попадает искаженная информация с обвинениями против моего сына. Мы расцениваем это как попытку ввести общественность в заблуждение и оправдать необоснованный арест моего сына", - сказал Абилов.

Эти обвинения основаны на сообщениях СМИ, не опирающихся не только на официальные, но и вообще на какие-либо источники.

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов, комментируя сообщение, опубликованное в некоторых азербайджанских СМИ по делу Абилова, назвал эту информацию "вбросом".

"Один и тот же текст без ссылки на источники опубликовали сразу несколько СМИ, пренебрегая "тайной следствия". Также в СМИ попадает странным образом содержание судебного процесса, проводимого в закрытом режиме. Такие вбросы в медиа были и ранее с целью дискредитации журналистов и активистов, и в частности лиц, арестованных по делам Abzas Media и Toplum TV. Поэтому очень сложно судить, где в этой информации правда, где ложь, где манипуляция фактами", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается предполагаемых связей с Абилова с представителями Армении, то Гусейнов отметил, что законодательство Азербайджана не запрещает коммуникации азербайджанских граждан с армянскими гражданами.

"То есть ничего крамольного в самом по себе общении граждан двух стран нет, тем более на фоне переговоров двух стран о достижении мирного соглашения. Когда же речь идет об обвинении в сотрудничестве со спецслужбами Армении, то верить в правдивость можно, если будут предоставлены убедительные и неопровержимые доказательства. Пока же эти обвинения основаны на сообщениях СМИ, не опирающихся не только на официальные, но и вообще на какие-либо источники", - сказал Гусейнов.

На платформе Сhange.org 25 июля начался сбор подписей под петицией с призывом к освобождению Абилова.

"Мы призываем власти Азербайджана немедленно положить конец преследованию этнографа Игбала Абилова. Работа Абилова, известная своими детальными исследованиями культурных особенностей различных этнических и религиозных групп на Южном Кавказе и Ближнем Востоке, носит чисто научный характер. Этот страстный исследователь посвящает свой опыт документированию обширного культурного разнообразия этих регионов. Несправедливо преследовать ученого за его академический вклад. Свобода академических исследований является фундаментальным правом и ключом к прогрессу общества. Мы просим принять немедленные меры по защите Игбала Абилова и защите академических свобод. Подпишите эту петицию прямо сейчас и давайте остановим несправедливое преследование Игбала Абилова", - говорится в обращении.

За четыре часа после создания петиции, к 16.30 (14.30 мск) под ней подписались 80 пользователей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.