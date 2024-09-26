ЕСПЧ признал нарушение прав талышского активиста Гилала Мамедова

26 сентября 2024, 23:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу талышского активиста Гилала Мамедова на необоснованное уголовное преследование и тюремное заключение в Азербайджане и присудил ему компенсацию в размере 6200 евро.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2013 года Гилал Мамедов был осужден на пять лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, разжигании национальной розни и хранении наркотиков. Мамедов свою вину не признал, заявив о политическом характере дела. 17 марта 2016 года президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании 148 человек, в том числе Гилала Мамедова.

Гилал Мамедов - член правления общественного совета талышей Азербайджана и автор ставшего популярным в Интернете в 2012 году видеоролика "Ты кто такой? Давай, до свидания!", который привлек внимание общественности к проблеме нарушения прав талышей. На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Гилала Мамедова.

ЕСПЧ объявил сегодня решение по жалобе Гилала Мамедова на уголовное преследование в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков, госизмене, разжигании межнациональной розни.

Мамедов указал в жалобе, что был задержан 21 июня 2012 года людьми в штатском, подвергнут личному досмотру, в тот же день у него дома был проведен обыск без постановления суда. Первоначально ему было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, но уже через 15 дней к этой статье добавились обвинения в госизмене и разжигании межнациональной ненависти и вражды. В результате закрытого судебного процесса он был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Заявитель указал, что уголовное дело было надуманным, а доказательства были сфабрикованы. Кроме того, в качестве доказательств против Мамедова были использованы его статьи, интервью. Это он счел нарушением свободы выражения.

ЕСПЧ установил, что проведение закрытого судебного процесса над Мамедовым нарушило его право на справедливое судебное разбирательство. В частности, в решении суда указывается, что Мамедову не был предоставлен немедленный доступ к юридической помощи по его собственному выбору. Кроме того, национальные суды произвольно отказались допрашивать свидетелей защиты. Согласно заключению судей, наличие каких-то секретных сведений в материалах дела не означает автоматического проведения закрытого для общественности процесса.

В решении суда указывается на необходимость детального сбалансирования принципов открытости суда и интересов национальной безопасности. Однако этого Мамедову не было обеспечено. Кроме того, ни суды, ни правительство не уточнили, какие сведения конкретно составляли гостайну и какое они отношение имели к заявителю.

ЕСПЧ отмечает, что обыск Мамедова не был проведен сразу после его ареста в полдень 21 июня 2012 года, а состоялся в 13:45 того же дня в управлении полиции, далеко не рядом с местом его ареста. «Промежуток времени около двух часов между арестом и обыском заявителя вызывает законные опасения относительно возможного «подбрасывания» доказательств, поскольку в это время он находился под полным контролем полиции», - говорится в решении ЕСПЧ.

Обвинение Мамедова в разжигании межнациональной вражды было основано на двух текстах, обнаруженных на его USB-устройстве, однако доказательств того, что эти тексты публиковались и были обнародованы, не было представлено. С учетом того, что состав преступления, предусмотренного статьей 283.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана, требовал его совершения открыто или через средства массовой информации, неправомерно было осудить заявителя за тексты, которые не были обнародованы.

Евросуд также счел не доказанной вину Мамедова в госизмене.

В итоге ЕСПЧ признал нарушение в отношении заявителя статьи 6.1 (право на справедливое судебное разбирательство) и не счел необходимым проведения разбирательства по предполагаемым нарушениям по ст. 10 (свобода выражения) Европейской конвенции.

Страсбургский суд постановил выплатить Мамедову компенсацию в размере 4700 евро за моральный ущерб и 1500 евро на возмещение судебных затрат.

Гилал Мамедов в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» отметил, что ЕСПЧ подтвердил «необоснованность и незаконность» его уголовного преследования в Азербайджане. Теперь Мамедов рассчитывает на полную реабилитацию.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.