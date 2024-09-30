Активисты в Страсбурге провели пикет в поддержку этнографа Абилова

30 сентября 2024, 16:05

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Властям Азербайджана следует освободить талышского этнографа Игбала Абилова, арестованного по обвинению в госизмене, заявили участники пикета в Страсбурге, приуроченного к открытию осенней сессии ПАСЕ.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на отказ в переводе под домашний арест талышского исследователя Игбала Абилова. Защита намерена оспаривать в ЕСПЧ правомерность содержания ученого под стражей.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии и приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата. После этого его не выпустили из страны, а 22 июля задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, Абилову грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу.

Сегодня в Страсбурге перед Дворцом Европы прошла акция протеста с требованием освободить Игбала Абилова. Акция была организована друзьями и коллегами Абилова, говорится в сообщении на сайте, созданном специально в защиту Абилова. Участники пикета развернули плакаты с лозунгами на английском языке: «Свободу Игбалу Абилову!», «Наука – не является преступлением!».

Деятельность Абилова не связана с политикой, пояснила корреспонденту «Кавказского узла» участница акции Елена Кароль, которая училась вместе с Абиловым на факультете международных отношений Белорусского госуниверситета.

Научные исследования не имеют отношения к политике

«Игбал Абилов занимался социальными науками. Он был активным членом талышской диаспоры в Беларуси. Игбал также исследовал культуру талышей - этнического меньшинства в Азербайджане. Силовики в Азербайджане усмотрели в его научной деятельности угрозу целостности государства, и он был обвинен в «госизмене». Однако научные исследования не имеют отношения к политике. Все наши усилия направлены на то чтобы привлечь внимание к этому делу», - сказала она.

Талыши (самоназвание – "толыш") – народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 году численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек.

По ее мнению, «Игбал Абилов внес вклад в исследование культуры не только талышей, но и в целом культуры Азербайджана». «Поэтому мы призываем азербайджанские власти освободить Игбала», - сказала Кароль.

Она отметила, что акция была организована в день открытия осенней сессии ПАСЕ, чтобы привлечь внимание членов ассамблеи к делу Абилова.

В предварительную повестку осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге, включен вопрос "Срочные дебаты по процедуре: "Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане". Предварительные обсуждения состоятся в первый день сессии, 30 сентября. Если вопрос будет включен в окончательную повестку, то "срочные дебаты" состоятся 3 октября, сообщил ранее "Кавказскому узлу" сотрудник аппарата ассамблеи.

К акции в защиту Абилова присоединился и азербайджанский правозащитник, директор действующего в Швейцарии Института прав человека Эмин Гусейнов.

Выдвинутые против него обвинения не вызывают доверия

«Игбал Абилов - один из более чем 300 политзаключенных в Азербайджане. Выдвинутые против него обвинения не вызывают доверия. В Азербайджане в прошлом уже подвергались по обвинениям в госизмене исследователи талышской культуры, такие как Новрузали Мамедов, Гилал Мамедов. Впоследствии обвинения против них в суде разваливались. Несмотря на вынесенные обвинительные приговоры, ЕСПЧ признавал незаконными эти судебные решения. К сожалению, Новрузали Мамедов из-за отсутствия лечения скончался в тюремном заключении. Мы пришли на акцию, чтобы потребовать освобождения Абилова», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Он подчеркнул, что акция была приурочена к открытию сессии ПАСЕ. «В проекте повестки дни сессии - предложение о проведении срочных дебатов тему: «Ухудшающаяся ситуация с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане». Наша акция должна быть напоминанием членам ПАСЕ о серьезности ситуации. Мы надеемся, что ассамблея проголосует за проведение дебатов. В таком случае, они, согласно проекту повестки, состоятся 3 октября», - сказал Гусейнов.

Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" включил Игбала Абилова в список политзаключенных. Ученый "стал жертвой исследований культуры и этнографии национальных меньшинств", поскольку представители властей Азербайджана "все еще видят в подобной деятельности предпосылки для разжигания сепаратизма", пояснил сокоординатор организации Эльшан Гасанов.

Напомним, 7 сентября перед посольством Азербайджана в Гааге прошел пикет в поддержку Игбала Абилова. Акция была также организована друзьями и коллегами молодого ученого. В августе аналогичная акция прошла в Вильнюсе.

3 сентября международная правозащитная организация Amnesty International также потребовала освободить критиков властей Азербайджана, в том числе Игбала Абилова. 1 сентября такие же требования озвучила правозащитная организация Human Rights Watch.

30 июля два десятка ученых из разных стран призвали руководство Азербайджана остановить уголовное преследование Абилова. "Мы знаем Игбала Абилова как талантливого ученого-этнографа, который изучал в ходе полевых исследований особенности культуры различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке. Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими", - заявили они.

В защиту Игбала Абилова выступали также Общественный совет талышей Азербайджана, азербайджанский общественный "Комитет солидарности во имя справедливости" и талышские организации России.

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