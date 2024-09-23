Число политзаключенных в Азербайджане выросло до 319

23 сентября 2024, 19:19

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Список азербайджанских политзаключенных за три месяца пополнился 18 именами, в него включены 319 человек. В число новых политзаключенных вошли представители национальных меньшинств и антивоенные активисты, рассказал правозащитник Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", с марта по июнь список азербайджанских политзаключенных пополнился 16 именами, в него были включены 303 человека. Впервые с начала 2000-х годов число политзаключенных превысило 300, рассказал один из авторов списка, сокоординатор союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Союз «За свободу политзаключенных в Азербайджане» сегодня обнародовал обновленный список политзаключенных, в который включены 319 человек. За три месяца из списка выбыли два человека из категории «верующие» - Алик Асланов и Эльшан Аббасов, но вместе с тем список пополнился 18 новыми именами, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Эльшан Гасанов.

"К сожалению, число политзаключенных продолжает расти. После завершения судебного процесса мы включили в список активиста партии Народного фронта Рази Алышова, осужденного по деле о наркотиках. Также мы включили экономиста Фазиля Гасымова, который проводит длительную голодовку. Первое время он и его адвокаты и близкие не обращались к нам и не поднимали в медиа фальсификацию против него обвинений. Но после того, как он стал апеллировать к общественности, мы изучили его дело и пришли к выводу, что обвинения против него надуманны и имеют политическую подоплеку. Его арестовали, чтобы собрать «доказательства» против другого ученого Губада Ибадоглу", - сказал правозащитник.

Среди новых политзаключенных есть и другие молодые ученые, отметил он. "Это Бахруз Самедов, которого явно преследуют за антивоенные взгляды. Похоже это становится новым трендом. За антивоенные взгляды пострадал и бывший дипломат Эмин Ибрагимов. Молодой исследователь Игбал Абилов стал жертвой исследований культуры и этнографии национальных меньшинств. К сожалению, власти Азербайджана все еще видят в подобной деятельности «предпосылки для разжигания сепаратизма». К сожалению, продолжается тенденция преследования верующих и религиозных активистов, которых арестовывают по делам о наркотиках. Наш список пополнился еще 13 верующими", - рассказал Гасанов.

По его словам, 319 политзаключенных в списке классифицированы по 10 группам. «У нас появились две новые группы. Это «Национальные меньшинства». В нее мы, помимо недавно арестованного Игбала Абилова, отнесли ранее уже включенных в наши списки по другим категориям еще двух представителей талышей - блогера Аслана Гурбанова и Руслана Вахабова. В еще одной новой группе «Антивоенные активисты» - Бахруз Самедов и Эмин Ибрагимов», - пояснил Гасанов.

Самой многочисленной остается группа «Верующие»

Он отметил, что в группе "Журналисты и блогеры" 18 человек, "Правозащитники" – 3, «Члены оппозиционных партий и общественных организаций» – 30 человек. В группах "Депортированные из Германии политэмигранты" – по прежнему 5 человек, «Осужденных по "Тертерскому делу" - 7, «Осужденных по "Гянджинскому делу" – 13 и еще 11 «пожизненно осужденных».

«Самой многочисленной остается группа «Верующие», здесь теперь после освобождения двух лиц и 13 новых арестованных стало 227 политзаключенных. Острие репрессий продолжает направляться против верующих, мусульман-шиитов. В этих людях официальная пропаганда видит «пятую колонну Ирана», хотя шиизм много веков был распространен в Азербайджане», - рассказал Эльшан Гасанов.

Проблема политзаключенных в Азербайджане наблюдается на протяжении трех десятилетий, отметила ранее другой соавтор списка, директор Института мира и демократии Лейла Юнус. "Советская практика преследования инакомыслящих возобновилась в 1993 году, когда к власти в республике вернулся бывший коммунистический лидер, генерал КГБ Гейдар Алиев. Власти периодически освобождают одних и сажают новых. Некоторые попадают в тюрьмы по второму, а то и по третьему кругу. Цель этой политики - наказание критиков власти и устрашение остальных протестно настроенных людей", - рассказала она.

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