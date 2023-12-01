Список политзаключенных в Азербайджане увеличился на 19 имен

01 декабря 2023, 12:19

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Имена 19 журналистов, оппозиционеров и религиозных активистов включены в список политзаключенных, обновленный сегодня союзом "За свободу политзаключенным Азербайджана". За два месяца список политзаключенных увеличился до 254 человек.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" опубликовал обновленный список политзаключенных, включив в него еще 32 фамилии. Всего в списке насчитывалось 235 имен. Новым явлением в стране стали аресты профсоюзных активистов, указали составители списка.

31 июля союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, в который вошли 204 человека. Впервые с ноября 2018 года число политзаключенных превысило две сотни, наибольшее пополнение произошло в категории "верующие", отметили правозащитники.

Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" сегодня обнародовал обновленный список политзаключенных, в котором указаны фамилии 254 человек. "К сожалению, число политзаключенных продолжает расти. За последние два месяца никто из них не вышел на свободу", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" соавтор списка, глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

По его словам, в списке появились 19 новых имен. В том числе список пополнили пять представителей СМИ: директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор издания Севиндж Вагифгызы, журналистка издания Наргиз Абсаламова, а также сотрудничавший с Abzas Media Мохаммед Кекалов и руководитель интернет-телевидения Kanal-13 Азиз Оруджев.

Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Новым в списке оказался также председатель партии "Единство достойных сынов Азербайджана" Рза Сафарсой (партия Сафарсоя состоит из него самого и его супруги. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"), добавил правозащитник. "Сафарсоя обвиняют в незаконном хранении оружия. Однако, по словам его супруги, во время обыска у них дома ее в течение двух часов содержали в полицейской машине и из дома изъяли компьютер, мобильный телефон, другие электронные носители. Есть основания полагать, что его арестовали за критику властей в социальных сетях", - сказал Гасанов.

Правозащитники также признали политзаключенным члена партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова. "Этого активиста и ранее подвергали задержаниям и арестам. В этот раз его арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков после резкой критики в социальных сетях незаконных действий дорожной полиции", - сказал Эльшан Гасанов.

По его словам, "традиционно" по обвинениям в незаконном обороте наркотиков арестованы также 12 религиозных активистов из числа верующих-шиитов. "Новая волна преследований шиитов пришлась на период обострения конфликта между Израилем и "Хамас". Вероятно, власти Азербайджана, опасаясь протестных акций сторонников палестинцев, провели “превентивные” аресты религиозных активистов-шиитов, которых они априори считают “пятой колонной Ирана”", - пояснил Гасанов.

В списке 254 политзаключенных классифицированы на восемь групп. Изменения, по словам Гасанова, произошли в группе "Журналисты и блогеры", где стало 11 человек. В этой группе, помимо сотрудников Abzas Media и главы Kanal-13, также журналисты Полад Асланов, Осман Нариманоглу и блогеры Бахтияр Гаджиев, Рашад Рамазанов, Аслан Гурбанов и Джамиль Мамедли.

В группе "Правозащитники" два человека - Талех Хасмамедов и Раиль Аббасов. В группе "Члены оппозиционных партий и движений" стало 13 человек, включая новых - Сафарсоя и Гасанова. В этой же группе активисты партии Народного фронта Азербайджана – Ализамин Салаев, Ниямеддин Ахмедов, Шахин Гаджиев, Агиль Гумбатов, Эльхан Алиев, глава Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу, бывший депутат Назим Бейдемирли, профсоюзные активисты Аяфияддин Мамедов, Эльвин Мустафаев и Айхан Исрафилов, а также талышский активист Руслан Вахабов.

В группе "Депортированные из Германии политэмигранты" по-прежнему пять человек – член ПНФА Пюнхан Керимли, Джафар Мирзоев, Малик Рзаев, Муталлим Оруджев и Самир Ашуров.

В группе "Верующие" уже 183 фамилии, в том числе фигуранты "Нардаранского дела", несколько богословов, а также большая группа верующих, арестованных с лета 2022 года по сентябрь 2023 года.

Также в списках политзаключенных остаются семь человек, осужденных по "Тертерскому делу", и 22 осужденных по "Гянджинскому делу". Еще 11 политзаключенных – это отбывающие пожизненное заключение. "К сожалению, власти Азербайджана продолжают репрессивную политику, пользуясь тем, что международное демократическое сообщество сталкивается с новыми вызовами демократии в различных частях мира, новыми конфликтами в Украине, на Ближнем Востоке", - отметил Гасанов.

Проблема политзаключенных в Азербайджане наблюдается на протяжении трех десятилетий, отметила другой соавтор списка, директор Института мира и демократии Лейла Юнус. "Советская практика преследования инакомыслящих возобновилась в 1993 году, когда к власти в республике вернулся бывший коммунистический лидер, генерал КГБ Гейдар Алиев. Власти периодически освобождают одних и сажают новых. Некоторые попадают в тюрьмы по второму, а то и по третьему кругу. Цель этой политики - наказание критиков власти и устрашение остальных протестно настроенных людей", - сказала Юнус корреспонденту "Кавказского узла".

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