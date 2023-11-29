29 ноября 2023, 23:45

Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана освободить Оруджева

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Международный Комитет защиты журналистов осудил уголовное преследование в Азербайджане руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева и призвал власти страны освободить журналиста из-под стражи и снять с него обвинения.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца. Kanal-13 в последние годы вещал в формате YouTube-канала.

Власти Азербайджана должны освободить Азиза Оруджева из-под стражи и снять с него обвинение в незаконном строительстве, а также прекратить правовое независимых СМИ, говорится в поступившем сегодня корреспонденту «Кавказского узла» заявлении Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

В документе отмечается, что независимый онлайн-вещатель Kanal 13, имеющий более 2 миллионов подписчиков в YouTube, регулярно освещает протестные демонстрации и нарушения прав человека, а также предоставляет эфир для выражения мнений оппозиции.

«Вслед за арестом на прошлой неделе трех журналистов и сотрудников СМИ антикоррупционного издания Abzas Media власти Азербайджана, судя по всему, нацелились на еще одну критическую новостную онлайн-платформу, арестовав Азиза Оруджева», — заявила Гульноза Саид, представитель КЗЖ в Европе и координатор программы организации по Центральной Азии в Нью-Йорке.

«Власти Азербайджана должны освободить Оруджева, снять с него обвинения и прекратить репрессии против независимой прессы», - подчеркнула Саид.

20 ноября директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы) и главред издания Севиндж Вагифгызы были задержаны и обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. По этому же делу обвинен сотрудничавший с Abzas Media 21-летний Мохаммед Кекалов. Все трое заключены под стражу. Арест журналистов связан с расследованиями издания, заявили докладчики ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Со ссылкой на супругу журналиста Оруджева в заявлении КЗЖ указывается на проведение обыска у журналиста, изъятие у него электронных носителей, в том числе USB-дисков, двух ноутбуков и мобильного телефона.

В заявлении приводится также мнение адвоката журналиста Бахруза Байрамова, который заявил об отсутствии правовых оснований для обвинения Оруджева в незаконном строительстве, проведения обысков и вынесения решения о предварительном заключении Оруджева.

 Это не первый случай, когда Оруджев попадает в тюрьму, напоминает КЗЖ.  “В 2017 году власти приговорили его к шести годам тюремного заключения по обвинению в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении властью, что многие расценили как возмездие за его журналистскую деятельность, а затем в 2018 году освободили его условно”, - подчеркивается в заявлении.

КЗЖ направил электронные письма в Главное управление полиции Баку и Министерство внутренних дел Азербайджана с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент распространения заявления не получил никаких ответов.

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев по делу Оруджева, сославшись на продолжение следствия.

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Примечание:

"Суд в Азербайджане досрочно снял условное наказание с журналиста", "Правозащитники сочли необоснованным отказ МВД выдать Керимли загранпаспорт", "Защита назвала необъективным суд над азербайджанским журналистом Оруджевым". 

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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